Qué fue de Jaime Toral, el “influencer” que mantuvo secuestrada a Doña Lety y que podría estar detrás de la desaparición de su novia

(Captura de pantalla Facebook/Jaime Toral Presenta)

Jaime Toral es un youtuber que dio a conocer a Doña Lety, una mujer que, sin tener sus propias redes sociales, se volvió un personaje viral de internet.

Cuando Doña Leticia fue rescatada por la Guardia Nacional de un lugar donde la tenían secuestrada, señaló a Jaime Toral como su supuesto captor; sin embargo, ahora esta siendo investigado por la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos.

La joven de 18 años solía aparecer de fondo en los videos de Toral, aunque no se veía su rostro, se escuchaba su voz ayudando a su pareja y también se le distinguía riéndose de las cosas que decía Doña Lety, en su ficha de búsqueda —emitida el 9 de septiembre—, se indica que no se tiene paradero de ella desde el 4 de febrero de 2024.

Ficha de búsqueda de la joven de 18 años que es pareja de Jaime Toral (Captura de pantalla)

Cabe señalar que la ficha de búsqueda de la novia de Jaime Toral fue emitida el mismo día en que Doña Lety rompió el silencio sobre su secuestro.

A través de una conferencia de prensa, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, hizo un comentario para informar a la población que se está investigando a Jaime Toral:

“No sé qué estaba pensando este muchacho con esta acción, la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes y pronto tendremos resultados que les daremos a conocer”

Jaime Toral continuó subiendo sus acostumbrados videos de YouTube tras las acusaciones de haber secuestrado a Doña Lety, se detuvo 48 horas después, aproximadamente, ya que lleva tres semanas sin subir nuevo contenido.

En donde sí ha publicado es en Facebook, su publicación más reciente fue para romper el silencio de haber secuestrado a Doña Lety en su casa:

(Captura de pantalla)

“Si tuviera a Doña Lety en contra de su voluntad no haría en vivos ante todos ustedes ella fue tratada como una más de la familia”, escribió hoy 24 de septiembre alrededor de las 13:00 horas.

Doña Lety, una mujer que se hizo viral en internet por sus videos pidiendo refresco y quejándose de la ayuda que le ofrecía el youtuber Jaime Toral, fue rescatada por la Guardia Nacional en Tantoyuca, Veracruz, tras haber denunciado que estaba secuestrada por el propio creador de contenido. Según informó La Voz de Tantoyuca, Doña Lety logró escapar y llegar a la casa de un vecino, donde explicó que una persona de apellido Toral la tenía privada de su libertad.

El rescate de Leticia Gómez, conocida popularmente como Doña Lety, fue captado por el medio local, que mostró el momento en que salía de una propiedad y era asistida por miembros de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Debido a que Doña Lety padece enfermedades crónicas que complican su movilidad, las autoridades la ayudaron a caminar hasta una patrulla para recibir asistencia.

(Captura de pantalla)

Sus primeras declaraciones fueron:

“Yo me siento muy mal mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? por favor”

De acuerdo con los reporteros de La Voz de Tantoyuca, Doña Lety relató que un hombre la mantenía capturada y que aprovechó un descuido para huir y buscar ayuda. Si se confirma que el secuestrador es el mismo youtuber que la hizo famosa, esto implicaría que todos los videos publicados en internet sobre ella fueron realizados sin su consentimiento.