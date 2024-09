Trámite de la cartilla militar 2024: ésta es la fecha límite para nacidos en 2006

Este documento es gratuito y debe realizarse en las juntas municipales o en las oficinas consulares si se reside en el extranjero

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estableció el 15 de octubre de 2024 como la fecha límite para que todos los jóvenes nacidos en 2006 tramiten su Cartilla del Servicio Militar Nacional (CSMN). Este documento es esencial para los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 40 años, y su obtención es obligatoria para cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN).

Por lo que la Junta Municipal de Reclutamiento de varios estados de República Mexicana emitieron un recordatorio importante para todos los jóvenes nacidos en 2006. Este trámite es para todos los mexicanos que cumplen 18 años en el presente año, así como para aquellos que aún no han obtenido su cartilla y tienen entre 18 y 39 años.

¿Qué es la cartilla del Servicio Militar Nacional?

La Cartilla del Servicio Militar Nacional (CSMN) es un documento de identificación militar que certifica que el ciudadano ha cumplido con los requisitos de alistamiento. De acuerdo con el Artículo 1º de la LSMN, es obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, y el Artículo 11 establece que la inscripción debe realizarse en las juntas municipales o en las oficinas consulares de México en el extranjero.

Este documento es fundamental para todos los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 40 años, y su trámite es obligatorio para cumplir con los requisitos legales de la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN). (Gob de México)

Requisitos y documentación necesaria

Para obtener la Cartilla Militar, los interesados deben presentar la siguiente documentación:

4 Fotografías recientes : en papel mate, de 35x45 mm, de frente, a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin retoques ni accesorios (gorra, sombrero, lentes, etc.), con el cabello natural y sin teñir en colores llamativos. Para los hombres, el bigote debe estar recortado y el cabello en estilo “casquete corto”; para las mujeres, el cabello debe estar recogido y sin maquillaje.

Acta de nacimiento : original y copia.

Comprobante de domicilio vigente : original y copia.

Comprobante del grado máximo de estudios realizados : original y copia.

Clave Única de Registro de Población (CURP) : copia.

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional : original.

Constancia de no obtención de cartilla (para personal remiso): original, en caso de que no se haya tramitado la cartilla a los 18 años.

¿Dónde realizar el trámite?

Los interesados pueden acudir a las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento en todo el país, así como a las oficinas consulares de México en el extranjero. El trámite se puede realizar de forma presencial en estos lugares.

Costos y plazos

El trámite para obtener la Cartilla Militar es gratuito. Los interesados tienen tiempo para realizar el trámite desde el 2 de enero hasta el 15 de octubre de cada año, por lo que es crucial no dejarlo para el último minuto para evitar contratiempos.

La fecha límite es el 15 de octubre de 2024, y no cumplir con este trámite puede tener consecuencias. Si aún no has iniciado el proceso, es fundamental que te acerques a la Junta Municipal de Reclutamiento más cercana o a las oficinas consulares de México en el extranjero lo antes posible para asegurar que tu trámite esté en orden.

Para más información, puedes visitar el sitio web oficial de la Junta Municipal de Reclutamiento o contactar directamente con ellos en tu localidad.