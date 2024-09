“No abandonen a la población a su suerte”, pide Diócesis de Culiacán a las autoridades

Miembros del Ejército responden al lugar de un automóvil dañado tras un enfrentamiento entre grupos armados (Foto: REUTERS/Jesus Bustamante/Ilustrativa)

En Sinaloa diversos actos de violencia han dejado al menos 12 personas muertas, otras 11 detenidas y varios vehículos asegurados pues desde el lunes 9 de septiembre han sido registradas acciones violentas en la entidad. En este contexto la Diócesis de Culiacán compartió un mensaje dirigido por un lado a los responsables de las agresiones y por otr a las autoridades.

“Queremos escuchar el llamado, no sólo a no salir de los hogares o a no transitar por las calles, sino a saber que la autoridad tiene una presencia real y efectiva”, es parte del mensaje firmado por el obispo Jesús José Herrera Quiñónez y compartido el jueves 12 de septiembre.

Arrestos, muertos, robo y quema de automóviles son parte de las acciones mencionadas en el mensaje y que han afectado a la población de Culiacán, por lo que José Herrara pidió a los ciudadanos que no bajen la guardia ante el escenario que enfrentan y que podría continuar, según indicó el propio gobernador, Rubén Rocha Moya el pasado miércoles.

La Diócesis de Culiacán confirmó que sus parroquias celebrarán misa (Foto: Facebook/DIDEC de Diócesis de Culiacán)

De igual manera la Diócesis de Culiacán pidió a los responsables de la violencia que frenen sus acciones que afectan a la población civil. El obispo también reconoce que son las autoridades las que ponen en riesgo su vida al atender los llamados de auxilio. “A quienes están creando este tipo de violencia y miedo, sea la razón que los motive, les pedimos que se detengan y respeten a todas las personas”.

Fue apenas el pasado lunes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de un militar por la violencia en la entidad.

“No abandonen a la población a su suerte, hagan presencia y acompañen al pueblo que se les ha confiado”, es parte del mensaje compartido por la Diócesis de Culiacán, organización que también pidió a las personas que no se expongan a ninguna situación que pueda poner en riesgo su vida. Si bien varios negocios han tenido que cerrar por la situación que se vive en Sinaloa, las parroquias adscritas a la Diócesis de Culiacán permanecerán abiertas para la celebración de misas, incluida la del próximo 15 de septiembre.

La situación está “controlada”, pero fueron cancelados los eventos del 15 de septiembre

La respuesta de las autoridades ha sido por un lado, la cancelación de los eventos en el marco de la celebración del 15 de septiembre. “El festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido, no habrá festejo alguno ni público, ni privado”, destacó Rubén Rocha Moya en un video.

El gobernador de Sinaloa anunció la suspensión del evento público que se llevaría a cabo el próximo 15 de septiembre.

Pero, por otro lado, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró a los representantes de empresas que la situación está bajo control y que no los empresarios no deben “estresarse demasiado”.

“Comprendo sus inquietudes, por favor, no se estresen demasiado, véanos como un gobierno que está pendiente, que los estamos viendo que estamos ahí, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y creemos que tenemos la situación, diría yo, controlada”, fueron parte de las palabras del gobernador en la reunión con empresarios.

Según Rocha Moya, Sinaloa no está bajo una situación “incierta”, pero confirmó que varios sucesos han sido registrados tras la captura de Ismael Zambada el pasado 25 de julio.

Rocha Moya en reunión con empresarios (Foto: Gobierno de Sinaloa)

“Prácticamente Culiacán no ha sido tocado, salvo con el primer evento”, es parte del informe del Gobierno de Sinaloa, el cual destacó que miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal mantienen recorridos de vigilancia con el objetivo de disuadir los hechos violentos. Además de que el gobernador señala que el estado cuenta con efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.