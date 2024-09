Ministro de la SCJN niega temer ante amenazas de juicio político por avalar el paro de labores

Luis María Aguilar avaló el paro de labores de la SCJN (Cuartoscuro)

En medio del paro de labores que encabezan trabajadores del Poder Judicial en contra de la iniciativa de reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ministro Luis María Aguilar, uno de los que avaló la protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó temer ante las amenazas de juicio político en su contra.

Después de haber participado en la ceremonia de los 300 líderes más influyentes de México, el ministro Luis María Aguilar negó tener miedo ante la posibilidad de un juicio político. Y es que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz, quienes han destacado por su afinidad con los proyectos dictados por la Cuarta Transformación, adelantaron que los ministros podrían ser destituidos.

“Como un comentario de ella o una solicitud, no sé, pero (...) No, yo no tengo temor (de que proceda un juicio político en mi contra), yo siento que estoy actuando correctamente en favor de México, de la institución, así que yo me siento tranquilo”, aseguró, según declaraciones documentadas por El Universal.

Lenia Batres votó en contra del paro de labores de la SCJN (Cuartoscuro)

Cabe mencionar que, luego de la decisión de avalar el paro, las tres ministras que votaron en contra de la propuesta emitieron un posicionamiento en donde dieron a conocer su postura. De igual manera, citaron el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para adelantar que los ocho ministros que votaron a favor podrían ser dispuestos a juicio político.

“El artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que procede la imposición -mediante juicio político- de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las Ministras o Ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones ‘incurran en actos y omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho’”, se lee en el comunicado.

Al respecto, Luis María Aguilar Mora justificó el sentido de su voto al recordar que los secretarios decidieron previamente sumarse a la protesta, por lo cual los ministros no podrían desempeñar de forma satisfactoria sus labores.

Cabe mencionar que los ocho ministros que avalaron el paro de labores fueron Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Por el contrario, quienes no avalaron el paro de labores fueron Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Yasmin Esquivel Mossa.