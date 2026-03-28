México

‘Chocan’ aliados y manifestantes en evento de Sheinbaum en Zacatecas, tras interrumpirla, pide ‘calma’ a asistentes

Con gritos de “¡Fuera!" a la par de “¡Gobernador!“ recibieron a David Monreal, gobernador de la entidad, y a María Luisa Albores González, directora de Alimentación para el Bienestar

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Durante la presentación del programa, los ánimos de los asistentes se confrontaron constantemente, pues al fondo se escuchaban gritos en favor y en contra de los funcionarios presentes.
Durante la presentación del programa, los ánimos de los asistentes se confrontaron constantemente, pues al fondo se escuchaban gritos en favor y en contra de los funcionarios presentes. (Sheinbaum)

Este sábado 28 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega del Plan Frijol en el estado de Zacatecas, que busca apoyar la agricultura mexicana y a los campesinos de la entidad.

Durante la presentación del programa, los ánimos de los asistentes se confrontaron constantemente, pues al fondo se escuchaban gritos en favor y en contra de los funcionarios presentes.

El bullicio fue tal, que cuando la presidenta dio su discurso, pidió a los asistentes que mantengan la calma para que ella pueda terminar de hablar y después, prometió, escucharía las peticiones y lo que tuvieran que decirle.

Entre abucheos entregan Plan Frijol

Es una iniciativa del gobierno federal que busca la autosuficiencia alimentaria. Se trata de un programa alimenticio que consiste en aumentar la producción agrícola a través de la entrega de semillas a los pobladores del estado.

Durante la entrega de este programa, estuvieron presentes el gobernador del estado, David Monreal Ávila, la directora General de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

Los tres, al momento de su participación para pronunciar su respectivo discurso, fueron interrumpidos por algunos gritos de la multitud.

Se escucharon “¡Fuera!" y gritos de abucheo que, por momentos no dejaban hablar a los funicionarios, quienes celebraban la inauguración del programa y la presencia de la mandataria. Sin embargo, esos mismo gritos fueron contrarrestados por otros más que manifestaban apoyo a los funcionarios.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo su oportunidad frente a la multitud, si bien no fue recibida con abucheos, los gritos y bullicio continuaron. Sobresalía “¡Presidenta!“, sin embargo, el ambiente no era de un apoyo total.

“¿Están de acuerdo en que terminemos de hablar y luego ya escucho a los compañeros? Me acerco para escucharlos", comentó la mandataria a mitad de su discurso con el fin de calmar los ánimos de los asistentes.

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