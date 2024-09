Luis Miguel y Paloma Cuevas ya se casaron, confirma su amigo Rafael Herrerías y revela si la pareja quiere hijos

Se desconoce dónde se casó la mediática pareja (Europa Press)

Luis Miguel y Paloma Cuevas se encuentran en el centro de la atención mediática debido a rumores sobre su reciente matrimonio. Según declaraciones de Rafael Herrerías, amigo cercano de el famoso cantante y un reconocido empresario taurino, la pareja se habría casado en una ceremonia a la cual él fue invitado pero no pudo asistir.

Durante su aparición en la alfombra roja de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’ este jueves 5 de septiembre, Herrerías confirmó que había recibido la invitación a la boda, aunque declinó por razones personales.

“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). (No fui) porque tenía a mi señora mal y no podía”, expresó.

Luis Miguel y Paloma Cuevas no estarían en busca de convertirse en papás (Foto: Archivo)

Expresó haber enviado sus felicitaciones tanto al intérprete de Ahora te puedes marchar como a la diseñadora española, subrayando que el cantante se encuentra en un excelente momento tanto en su vida personal como profesional.

“Está muy bien, gracias a Dios, está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos absolutos en todos lados”, comentó Herrerías a los medios presentes.

Herrerías también habló sobre la relación de la pareja, destacando que Paloma Cuevas es una “gran mujer” y celebrando la felicidad que ambos comparten.

“(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien”

Hace unos meses, Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutaron de una romántica cena en Montreal (Europa Press)

No obstante, fue tajante al referirse a la posibilidad de que la pareja contemple tener hijos.

“No creo que quieran más hijos. Él ya tiene tres y ella dos. Están muy contentos, pero yo creo que ya no es necesario, a estas edades ya no”, subrayó.

El empresario taurino no proporcionó detalles acerca del lugar donde se celebró la supuesta boda, pero el contexto dejaba claro que fue un evento íntimo y especial para la pareja. Sin embargo, su testimonio sobre la invitación y su reconocimiento del buen momento personal y profesional de Luis Miguel da peso a los rumores.

Otra mención destacada de sus declaraciones fue sobre Aracely Arámbula, la madre de dos de los hijos de Luis Miguel.

La obra encabeza su elenco con Aracely Arámbula, Laura León, David Zepeda y William Levy (Foto: Instagram)

Herrerías aplaudió el “gran trabajo” que Arámbula ha hecho como madre y en su carrera, particularmente en la obra Perfume de Gardenia, que protagoniza actualmente.

Además, expresó su alegría por haber visto a los hijos de Arámbula, sus ahijados, destacando el buen ambiente familiar y la excelente educación que han recibido.

“Estaba muy contenta ella, la verdad me dio mucho gusto verla, tenía más de un mes de no verla y me encantó saludar a sus hijos, mis ahijados. La verdad muy bien, mucho muy bien. Ha educado muy bien a sus hijos y eso es maravilloso”.

A pesar de la ausencia de una confirmación oficial por parte de las celebridades involucradas, las declaraciones de Herrerías proporcionan un nuevo enfoque y detalles sobre esta noticia que ha captado la atención del público.