Filtran polémica conversación entre la periodista Lourdes Mendoza y la ministra Margarita Ríos-Farjat, ¿qué ocurrió?

Lourdes Mendoza y Margarita Ríos Farjat protagonizaron una nueva polémica. (CUARTOSCURO)

Este lunes se viralizó una captura de pantalla que muestra una conversación entre la periodista Lourdes Mendoza y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat, esto en medio de la ya de por sí caliente conversación sobre la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y que podría ser aprobada este martes en San Lázaro.

La captura de pantalla de dicha conversación fue compartida en redes sociales por Hernán Gómez Bruera, quien citó la interacción para cuestionar la ética periodística y la independencia de ciertos medios de comunicación.

“Lo relevante aquí no es que Lourdes Mendoza vende sus columnas al mejor postor: eso ya lo sabíamos. Lo vergonzoso es que una ministra las quiera comprar [...] Periodismo vendido a sueldo del poder”, se lee en sus post.

Conversación entre Mendoza y Ríos-Farjat. (Captura de pantalla)

La conversación muestra a la periodista Lourdes Mendoza intercambiando mensajes con la ministra Ríos-Farjat, en los cuales Mendoza recibe comentarios respecto a una columna y menciona que enviará su trabajo para revisión antes de su publicación final.

—Le dieron un gran espacio en El Financiero, Lourdes, excelente.

—Gracias ministra, el miércoles vuelvo con el tema... en la noche se la mando a vobo.

—Sería interesante platicar con sus amigos de El Financiero...

—Ud. dígame y lo organizo de inmediato.

Esta situación ha generado un intenso debate en redes sociales sobre las prácticas periodísticas y la influencia de las fuentes, en este caso el de la ministra, para supuestamente dar golpeteos políticos. Tras la filtración, ambas involucradas —Mendoza y Ríos-Farjat— emitieron aclaraciones públicas para explicar el contexto de la conversación y defenderse de las acusaciones.

Del lado de la ministra, Ríos-Farjat aclaró que el mensaje de Lourdes Mendoza le fue enviado como una cortesía, ya que la periodista le compartió su columna, la cual hablaba sobre la marcha de jóvenes en contra de la reforma judicial, misma que le llamó la atención debido a las numerosas fotografías de la marcha incluidas en el artículo.

Comunicado de Margarita Ríos-Farjat. (Captura de pantalla)

“Para cuando le contesté, no había leído lo que escribió, y busqué dar una respuesta amable a su cortesía de enviarnos su columna publicada, aunque solo nos hayamos visto una vez”, precisó y señaló que la columnista le comentó que seguiría escribiendo del tema, a lo cual no le contestó.

“No tengo nada que decir al respecto, ni mucho menos sugerir sobre lo que deseen escribir los columnistas. Solamente contesté que sería interesante una reunión con el medio, pensando en resolver las dudas que pudieran existir sobre el gran tema judicial que tiene a la sociedad dividida”, dijo.

Por su lado, Lourdes Mendoza también hizo aclaraciones sobre el tema. En entrevista para Imagen Radio con David Páramo precisó que la conversación filtrada fue subida por error a sus estados de WhatsApp. Afirmó que, como no es particularmente experta en tecnología, el hecho de que parte de la conversación se haya hecho pública fue un accidente.

“No tengo nada que esconder. Como no soy millenial y no le entiendo bien a la tecnología parecer ser que yo por un error subí a mis estados parte de una conversación en donde gracias a Dios, debo decirlo, pues no dice nada más allá de lo que debe de decir. Ni ilegal ni indecente. Simplemente compartí la columna que hice con una lista que tengo en WhatsApp y la gente del Poder Judicial que está interesada con esta reforma que no es reforma sino venganza de AMLO”, explicó.

Foto: Instagram@mendozlu

Mendoza detalló que, como periodista, busca la revisión de sus textos por parte de expertos en los temas que aborda para evitar errores. En este caso, ella había solicitado a la ministra, debido a su experiencia y posición en el Poder Judicial, que revisara el contenido para asegurar que fuera correcto.

“Los periodistas que no somos todólogos y no podemos ser expertos en todo el tema, buscas a la gente que sí le entiende al tema y les dices “¿oye me la puedes revisar?”, para no tener ningún error de fondo”, mencionó y vaticinó que probablemente será la protagonista de un escándalo en Palacio Nacional en las mañaneras del presidente.

La filtración y la subsiguiente controversia han tenido un impacto significativo en las redes sociales, donde los nombres de Lourdes Mendoza y la frase “vobo” se han convertido en tendencias. La atención mediática también ha reavivado el apodo de Mendoza, “Lady Chanel”, un mote asociado con las declaraciones que hizo Emilio Lozoya Austin en 2020 sobre el escándalo de Odebrecht, en donde aseveró que la periodista recibía regalos de parte de Luis Videgaray, hechos que ella misma ha negado.