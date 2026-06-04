México

Madres buscadoras se manifiestan afuera del Estadio Nemesio Díez previo al partido México vs Serbia

Aseguran que su protesta no es contra el Mundial 2026, sino para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en el país

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El estadio de la Bombonera será sede del encuentro México vs Serbia (Cuartoscuro)

En el estadio Nemesio Díez, —casa de los Diablos Rojos del Toluca FC—, donde la Selección Mexicana enfrentará a su homóloga Serbia en su último duelo de preparación rumbo al Mundial 2026, colectivos de madres buscadoras se manifiestan afuera de “La Bombonera” para visibilizar su causa y sufrimiento.

Cerca de 30 familias se dieron cita al estadio Nemesio Díez para realizar una pega de fichas para la búsqueda de seres queridos, con la intención de visibilizar la imagen de las personas desaparecidas y así la gente que asista al inmueble pueda brindar información valiosa que ayude a su localización.

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Las madres buscadoras afirman que sus protestas no van en contra de la celebración del Mundial 2026, sino directamente a la indiferencia del estado por la crisis severa de más de 140 mil personas desaparecidas en la República Mexicana.

“¡Los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! No, no, es un hecho aislado. Los desaparecidos son crimen de estado. No, no es un hecho aislado. Los desaparecidos son crimen de estado", gritaban las madres buscadoras situadas en los exteriores del estadio Nemesio Díez.

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Pintura con efecto acuarela que muestra a un grupo de mujeres, Madres Buscadoras, caminando en un terreno árido con palas y pancartas.
Un grupo de madres buscadoras exigen la búsqueda de sus familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las madres buscadoras se suman a otros grupos, como padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones de búsqueda, la CNTE, transportistas y campesinos, quienes también mantienen protestas activas en diversos puntos del país.

El objetivo común es colocar en la agenda pública la crisis de desapariciones y la exigencia de respuestas y justicia por parte de las autoridades mexicanas, especialmente ante la llegada de miles de visitantes y la cobertura global que representa el Mundial 2026.

Última prueba para México

Jugadores de la Selección se toman la foto oficial del Mundial 2026 en el Museo de Antropología.
Jugadores de la Selección se toman la foto oficial del Mundial 2026 en el Museo de Antropología.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre tendrá a la Selección de Serbia como su último sinodal de cara a la Copa del Mundo. El duelo de carácter amistoso se jugará este jueves 4 de junio en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Tras dicho compromiso, el Tri esperará siete días para enfrentar a la Selección de Sudáfrica en el interior del estadio Ciudad de México, en lo que será la inauguración de la trigésimo tercera copa mundialista que, por primera vez, tres países tomarán el rol de anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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