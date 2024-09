Andrea Legarreta estalla contra Adrián Marcelo tras amenazar a Arath de la Torre; le manda mensaje a su familia: “Maldad terrible”

Andrea Legarreta estalla contra Adrián Marcelo tras amenazar a Arath de la Torre; le manda mensaje a su familia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La sexta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México 2024 sigue dando de qué hablar dentro y fuera del reality show de Televisa, pues luego de que Adrián Marcelo amenazara a Arath de la Torre y le solicitara de manera anticipada que le pida a su familia que ya no vea el programa, Andrea Legarreta saca la ‘casta’ por su amigo y le manda mensaje en Hoy al youtuber e incluso a su familia.

Durante la edición de este lunes 2 de septiembre, la madre de Nina y Mia Rubín no dudó en opinar sobre el momento que ha sido señalado de haber sido censurado en el 24/7 de ViX+, pues justo cuando ocurrió dicho evento se cortó la transmisión por varios minutos debido a lo subido de tono que fueron las palabras del youtuber contra el actor de San Ángel.

“Yo no sé este tipo aconsejando a Arath que no vean lo que va a suceder la siguiente semana, lo amenazó, por el tipo de contenido que va en contra de él. Lo que debería aconsejar es a su familia que no vea el programa, porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan y tanto lo aman, pues creo que él tendría que analizar qué está pensando su gente, porque de verdad sus niveles de maldad son terribles. Lo siento mucho por ellos”, expresó Andrea Legarreta en Hoy.

Andrea Legarreta asegura que Gomita ‘no es mala chava’ pese a influencia de Adrián Marcelo

La famosa actriz y conductora estelar del matutino Hoy también aprovechó para emitir su opinión sobre la eliminación de Araceli Ordaz, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Gomita, y el papel que jugó en La Casa de los Famosos México 2024.

“A mí, lo comentamos ahorita, nos da ternura Gomita, como que sí se estaba dando cuenta de las cosas que no le gustaban, era evidente, no estaba de acuerdo en la maldad. Lo que pasa es que también estar en un grupo de esos y manifestarlo, como lo dijo en la Post Gala, decir cosas que no te gustan te ponen en riesgo o estarán en tu contra. No es una mala chava, se dejó llevar por la situación”.

Durante la edición de este lunes 2 de septiembre, Galilea Montijo no dudó en retomar la ‘fijación’ que ella considera tiene Adrián Marcelo con el Programa Hoy, Paul Stanley y Arath de la Torre, razón por la que con un chiste sobre ser su crush, concepto más usado a la hora de referirse a ese amor platónico de una persona, le respondió por tantas menciones sobre él en el reality show de Televisa.