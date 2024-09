Galilea Montijo le responde a Adrián Marcelo tras ataques violentos a Arath de la Torre y Programa Hoy: “Tiene una fijación” (Fotos: Instagram/@lacasadelosfamososmx)

Aunque Galilea Montijo es la conductora de La Casa de los Famosos México 2024 y por lo tanto tiene prohibido, por contrato, emitir juicios de opinión sobre cosas que pasaje en el reality show o incluso sobre los mismo habitantes de esta segunda temporada en Televisa, la famosa tomó un breve momento en la sexta Gala de Eliminación para expresarle al hermano de Adrián Marcelo que el youtuber tiene una ‘fijación’ con Arath de la Torre y el Programa Hoy en el que ella también participa.

Durante el pasado domingo 1 de septiembre, la famosa conductora y actriz de origen tapatío rompió una vez más el reglamento sobre su participación en el reality show que esteriliza cada domingo y miércoles en las Galas de Eliminación y Nominación.

Cuestionando a Ricardo Moreno, hermano menor de Adrián Marcelo, la famosa no dudó en lanzar una pregunta a modo de chiste sobre la fuerte obsesión que tiene el youtuber de Monterrey, Nuevo León, sobre el matutino estelar de Televisa y el líder del Cuarto Mar: “Como que tiene una fijación con el Programa Hoy”.

En redes sociales el momento ha comenzó a cobrar gran viralidad debido a que durante seis semanas Adrián Marcelo a atacado al matutino de la televisora de San Ángel e incluso en algún punto aseguró que podría quedarse con el lugar de Arath de la Torre, pese a que ahora es de dominio público que Andrea Legarreta ‘no soporta’ al presentador.

Productora de ‘Hoy’ no quiere a Adrián Marcelo como conductor del matutino pese a solicitud del líder de Cuarto Tierra

Andrea Rodríguez, productora del programa matutino de Televisa, declaró que Adrián Marcelo no se unirá al equipo de conductores de Hoy, a pesar de que el ex participante de La Casa de los Famosos México 2024 mostró interés en ocupar el lugar de Arath de la Torre. La hermana de la fallecida productora Magda Rodríguez, expresó abiertamente su opinión sobre Marcelo, indicando que no está de acuerdo con el tipo de “periodismo” que él realiza.

Durante su declaración ante diversos medios, Rodríguez dejó clara su postura: “La verdad es que no soy fan de Adrián Marcelo, no me gusta el tipo de periodismo que hace y lo digo abiertamente. No me gusta”, expresó ante diversos medios.

Su rechazo se basa no solo en sus preferencias personales, sino también en la percepción de que el estilo de Marcelo no encaja con los valores y objetivos del programa, que está dirigido principalmente a un público hogareño y busca mantener un tono amistoso y familiar.

A pesar de la expectativa de algunos seguidores de Hoy, quienes imaginaban a Marcelo colaborando con figuras como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Raúl Araiza, Rodríguez fue contundente en su decisión:

“Un conductor como Adrián Marcelo no pudiera caber en Hoy. Al final no soy la que decide, pero sí creo que no es el tipo de conductor que cabe en Hoy. Tenemos muchas amas de casa, nosotros tenemos un programa bonito, friendly. Entonces, no creo”, agregó, enfatizando que la personalidad de Marcelo, a menudo polémica y controversial, no se alinea con la propuesta del matutino de Televisa.