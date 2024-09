Extranjera revela las diferencias entre las mentiras dichas en México y Corea del Sur: “Son al revés”

Una mujer coreana compartió las diferencias culturales que encontró en las mentiras que dicen en México y Corea del Sur, pues aseguró que se dicen al revés en ambos países.

Al visitar países extranjeros es común que las personas identifiquen la manera en que se realiza la vida cotidiana, las costumbres y sus tradiciones, como fue el caso de Frida, quien reveló la relación que hay entre las mentiras que se dicen en México y Corea.

“Mentiras que se dicen en México pero en Corea se miente al revés”. Una de las primeras cosas que Frida aseguró es que los coreanos suelen aumentar su edad, contrario a lo que sucede en México, pues la mayoría de las personas prefieren dar una cifra menor a la real.

“Cuando le preguntas la edad en México a alguien te va a decir una edad más joven, te va a mentir, te va a decir una bromita. En Corea es lo contrario, te van a decir una edad más grande de la que ya tienen”, comentó.

Respecto a la razón por la que los coreanos aumentan su edad según Frida, es porque se acostumbra “deberle respeto” a cualquier persona que sea mayor a partir de un año de diferencia.

“En Corea si tú tienes 20 y la persona tiene 21, y es más grande que tú por un año, le tienes que tener mucho respeto (...) porque a los mayores se les hacen cosas y tienen privilegios”, aseguró.

La extranjera aseguró que una de las cosas que más hacen los coreanos es aumentar su edad, cosa que en México tiende a ser al revés para aparentar ser jóvenes. Crédito: TikTok/@fridakimsojin

Al respecto, decenas de usuarios compartieron sus opiniones en TikTok, entre los que destacaron que los coreanos suelen aparentar menos edad.

“Qué bueno que en México no importa la edad”; “Si en Corea uno de 30 años parece de 18″; “Soy coreana y no me había dado cuenta”; “Yo digo más edad y siempre me dicen que me veo más joven”; “Cuando me preguntan mi edad siempre digo que tengo 30″, entre otros.

En otro de los videos realizados por la extranjera, compartió que una de las cosas que son mal vistas en Corea del Sur y que en México es normal, es que las personas asistan al psicólogo, pues se considera que tienen problemas de salud mental y lo ven como un tabú.

“Si tú dices que vas al psicólogo en Corea estás loca o defectuosa, y sí estoy defectuosa, por eso voy al psicólogo”, comentó.

Además, la mujer señaló que es complicado que las personas no sepan que se asiste con el psicólogo, pues al solicitar trabajo se debe entregar un historial de salud en el que se encuentran las cirugías y citas médicas que se tienen.

“Si tú quieres pedir trabajo en Corea no te lo van a dar si fuiste al psicólogo porque te piden tu historial médico y ahí dice si te operaste la nariz, si fuiste a una cita con cualquier doctor, incluyendo al psicólogo, y te van a decir. ‘No, no le vamos a dar el trabajo porque (...) no es mentalmente estable”, aseguró.

Entre países es común encontrar diferentes costumbres y formas de vida, por lo que Frida comparte aquellas cosas que ha descubierto que son distintas entre México y Corea del Sur.