Mexicana revela las diferencias culturales a las que no se acostumbra de Corea del Sur: “Todo es muy lindo”

En el video, la mujer detalló las costumbres de los coreanos a las que no se acostumbra tras mudarse a ese país. Crédito: TikTok/@a.saltarelli

Al mudarse a un país distinto al de nacimiento las personas se enfrentan a choques culturales al tratar de adaptarse a nuevos estilos de vida. Este fue el caso de una joven mexicana que compartió las costumbres de Corea del Sur a las que no termina de adaptarse luego de permanecer varios meses en ese país.

Fue a través de la red social TikTok que la mujer compartió aquellas cosas a las que aún no se acostumbra de vivir en Corea del Sur, esto a pesar de no ser su primera vez en el país asiático.

Al inicio del material la joven comentó que vive cerca del Han River, por lo que acostumbra salir por las mañanas a correr para ejercitarse antes de iniciar sus actividades cotidianas. Además de esto, la mexicana dijo asistir al gimnasio para cuidar su salud, por lo que ha podido observar la gran cantidad de adultos mayores que también asisten a estos sitios.

“O sea, no puedo, los viejitos aquí tienen más energía que yo”, comentó la joven.

La joven dijo que durante el tiempo que vivió en Italia y el que estuvo en México no había observado a tantos adultos mayores haciendo ejercicio como en Corea del Sur, ya que los ha encontrado corriendo en cerca del sitio donde vive y en los gimnasios utilizando las máquinas de cardio.

Otra de las cosas que más sorprendieron a la mujer son las tarjetas tanto del transporte como de crédito, las cuales aseguró tienen personajes animados “muy lindos”. Ante esto, la joven mostró los pases que contenían dibujos de animales.

“Mi tarjeta del banco tiene monitos ‘cute’, o sea. A mí en lo personal me encanta que tantas cosas tengan este toque cute”, dijo. Sin embargo, esta sería otra de las cosas a las que no se acostumbra de Corea del Sur.

Además, la joven mexicana comentó que la manera de actuar de las personas también suele ser muy linda en muchas ocasiones, algo que no le desagrada pero que de cierta manera la desconcierta debido a su comportamiento.

“No sé, pero siento que si la gente en México viera este tipo de comportamientos sería tipo ‘ay, compórtate bien’, o no sé. Es de verdad muy, muy diferente, muy diferente a lo que yo he visto en México”, aseguró.

Finalmente, la joven comentó que otra de las cosas que a las que no puede acostumbrarse en Corea del Sur es a la atención que le dan a la apariencia física, pues este país se caracteriza por ser estricto con los estereotipos que deberían cumplir los cuerpos masculinos y femeninos.

“Toda la atención que hay a la apariencia física (…) estar dentro de los estándares de belleza coreanos. Sí siento que la gente es muy fijada y creo que te das aún más cuenta cuando estás en alguna relación (…) porque aún me sigue choqueando el hecho de que se pueden hacer comentarios de la apariencia física de la otra persona de manera tan directa”, aseguró la mexicana.

Por otra parte, la joven comentó que durante su estadía en Corea del Sur ha sido común que los hombres le hagan comentarios sobre algunos detalles en su cuerpo, lo que le ha parecido incómodo porque para ella no es adecuado hablar del físico de las personas.

Los usuarios de la red social no dudaron en compartir sus opiniones al respecto, entre los que destacaron aquellos que aseguraron les gustaría visitar Corea del Sur.

“Necesito ir a Corea”; “A mí no me funcionó que todo sea ‘cute’ porque me dan ganas de comprar”; “Deberíamos promover que la gente de todas las edades hagan ejercicio”; “Hermana, que en todos lados anden en chanclas hasta para hacer ejercicio”; “No te preocupes por los estándares coreanos”, entre otros, fueron los comentarios.