Extranjera revela lo que no entiende de las escuelas en México: “Son muy diferentes”

La mujer compartió las costumbres que más curiosas le parecen de las escuelas en el país, ya que no se realizan en EEUU.

Una mujer estadounidense compartió las diferencias culturales que ha identificado tras un viaje a México en el que pudo observar la manera en que las escuelas de educación básica funcionan y sus reglamentos.

Al visitar países distintos al de origen, es común que las personas identifiquen las actividades cotidianas y costumbres del sitio que visitan, como fue el caso de Lillian, quien aseguró tener muchas preguntas respecto a la manera en que se estudia en México.

Fue a través de la red social TikTok que la estadounidense compartió las tres preguntas que le causan curiosidad sobre la educación en México. En primera instancia, la mujer comentó que en Estados Unidos las escuelas hasta el bachillerato cuentan con un área de comedor en el que se realiza comida en grandes cantidades para aquellos que no llevan alimentos.

Sin embargo, lo que más sorprendió a la joven es que en México no se acostumbra tener comedores, sino que cuentan con vendedores de alimentos.

“Tengo un ch*ngo de preguntas para las escuelas en México porque apenas me di cuenta de que son muy diferentes que en Estados Unidos (…) Mi novio me dijo que acá en México se ponen puestos como de la calle, ahí en el jardín de la escuela, y que los niños traen dinero y ahí pueden comprar lo que sea ¿Cómo pasa eso, o sea, la escuela contrata a la gente para que vendan o quién puede venir?”, comentó la mujer.

La segunda pregunta que también aqueja a Lillian es si existen escuelas que no requieren la asistencia con uniforme de forma obligatoria. Cabe recordar que en los planteles de educación básica los alumnos deben acudir con las prendas características de la institución educativa a la que pertenecen, lo cual puede ser diferente en el bachillerato.

“Hay escuelas en donde los niños no se tienen que vestir de uniforme porque casi cada escuela que he visto los niños siempre están en uniforme”, cuestionó Lillian.

Finalmente, la chica explicó que en Estados Unidos todos los alumnos deben realizar su “plegaria de lealtad”, mejor conocida como pledge of allegiance. Sin embargo, en México la única tradición que hace referencia a esto son los honores a la bandera cada lunes al comenzar las clases.

La mujer comentó que una de las cosas que más curiosa le resulta es la costumbre de usar uniforme. Crédito: TikTok/@chunka.munka

Por su parte, los usuarios de TikTok no dudaron en compartir sus comentarios respecto al video de la estadounidense, entre los que destacaron aquellos que explicaron la ausencia de vendedores de alimentos en sus escuelas.

“En mi escuela no vendían nada y tenías cosas prohibidas (galletas, papas, dulces) solo podías llevar comida saludable y comías en el salón antes del recreo”; “Hay personas que van a pedir permisos a los directores para que puedan vender comida a los alumnos en la hora del receso”; “Cuando iba a la primaria solo los miércoles se llevaba ropa común, luego quitaron eso”; “Hay escuelas privadas que no exigen uniforme, pero son muy pocas”; “En mi primaria no había venta de comida, todos los niños tenían que llevar lunch obligatoriamente”; “Después de la pandemia ya no dejan comprar dulces ni lonches”, entre otros, fueron los comentarios.