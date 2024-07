Joven estadounidense intenta cantar ‘gasolina’ y se vuelve viral al no entender: “Estoy estresado”

Danzel no pudo entender la letra de 'gasolina' a pesar de repetirla, ya que el artista habla demasiado rápido. Crédito: TikTok/@denzelcrispy

Un joven estadounidense se volvió viral luego de realizar un video en el que compartió su intento por cantar la canción ‘gasolina’, ya que al no tener un buen nivel de español, la rapidez con la que Daddy Yankee pronuncia las palabras le resultó realmente difícil.

Fue en la red social TikTok que el joven de nombre Denzel Crisp, compartió un video en el que mostró la manera en la que suele escuchar el español en su vida cotidiana, ya que al ser nativo del país norteamericano, el creador de contenido no tiene conocimientos avanzados de español, por lo que su reacción fue realmente divertida para los usuarios hispanohablantes.

Denzel Crisp suele compartir videos en los que sus seguidores le proponen canciones para probar su comprensión del español, por lo que este fue uno de los que se volvió viral debido a la dificultad que representó para el creador de contenido la rapidez con la que Daddy Yankee habla al principio de uno de sus más populares sencillos.

Al inicio del video el joven mencionó sentirse estresado debido a que desconocía la canción, sin embargo, su miedo aumentó al momento de que la letra inició, pues la expresión de Denzel solo mostraba lo incomprensible que le resultaba.

El rostro de Denzel se tornó de inmediato sorpresivo, debido a que no entendía nada de la letra de ‘gasolina’, el joven solo pudo abrir la boca al máximo mientras observaba a la nada. Después de acabar el primer estribillo, el joven comenzó a mover las manos por el aire en tono de negación mientras mantenía una expresión de sorpresa y confusión.

Luego de sentirse completamente confundido, el joven solo pudo reírse debido a la dificultad de la canción que sus seguidores le recomendaron escuchar. Sin embargo, esto no lo detuvo para intentar cantarla canción más popular del reguetonero puertorriqueño.

“Terremale, ptu.. Her male in el her toilet”, fueron las palabras que el creador de contenido pudo pronunciar luego de escuchar un par de segundos de ‘gasolina’.

Luego de su intento fallido, Denzel volvió a reproducir la canción para comprender con mayor claridad la letra.

“Perremale, cono menole...”, fueron las unicas palabras que Denzel pudo pronunciar y, de inmediato, su expresión de confusión volvió para aceptar que no podría cantarla ni entender la letra: “No, nunca, la que sigue”, comentó.

Sin embargo, la dificultad de la letra no impidió que Denzel Crisp disfrutara del ritmo de ‘gasolina’, canción que fue un éxito internacional y es considerada un hito en la popularización del reguetón a nivel mundial.

Luego de su primer intento, el joven comenzó a bailar y, tras escuchar nuevas líneas de la canción, volvió a probar suerte; sin embargo, lo único que pudo hacer fue inventar nuevas palabras que nada tenían que ver con la letra de ‘gasolina’.

“To mi cuele, en la sabi la vis laaa”, fueron las palabras que pudo decir.

Al final, el joven pidió a sus seguidores que le enviaran nuevas canciones y afirmó que Daddy Yankee sí es su papá, esto en tono de broma debido a la dificultad de su letra y el ritmo pegajoso de su sencillo.

Por su parte, los usuarios no dudaron en compartir lo divertido que les había resultado el video, pues muchos de ellos aseguraron hablar español y tampoco entender lo que dice Daddy Yankee en ‘gasolina’.

“No te preocupes, ni los que somos nativos en español sabemos lo que dice, solo la frase ‘a ella le gusta la gasolina’”; “Tranquilo, ni los españoles lo entendemos”; “Ni yo que hablo español he logrado saber qué dice en esa parte”; “Así me siento cuando canto en inglés”; “Te inventaste un nuevo idioma”; “¿Así nos escucharemos nosotros cuando cantamos en inglés?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video de Denzel.

