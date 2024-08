Conductores de Hoy explotan contra Adrián Marcelo por provocarle una crisis y llanto a Arath de la Torre: “Nos dolió” (Fotos: ViX)

Durante la quinta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2024, que ocurrió el pasado domingo 25 de agosto, Adrián Marcelo de nueva cuenta atacó a Arath de la Torre con un argumento calificado por él, los fans y colegas del presentador de Hoy como ‘bajo’, ya que el regiomontano hizo referencia a una presunta vida ‘opulenta’ que tiene el también actor y motivo por el que ya no debería estar en el reality show se Televisa.

Provocando que minutos después el famoso rompiera en llanto y mostrara que atravesaba una fuerte crisis emocional en la que incluso pidió ser eliminado ya sí dejar atrás el programa tal y como lo ha manifestado desde hace un par de semana atrás el mismo.

Sin embargo y tras una nueva victoria por quedar otra semana más en La Casa de los Famosos México 2024, los colegas de Arath de la Torre en Hoy han salido en su defensa ‘destrozando’ a Adrián Marcelo de nueva cuenta por los ataques que le hace en el reality show de Televisa.

Paul Stanley, Tania Rincón e incluso Raúl Araiza desaprobaron el duro golpe bajo que le dio el conductor a su colega de Televisa en la quinta Gala de Eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ (Captura de pantalla YouTube El 5)

Paul Stanley, Tania Rincón e incluso Raúl Araiza desaprobaron el duro golpe bajo que le dio el conductor a su colega de Televisa en la quinta Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2024. Aunque sería Andrea Legarreta quien más comentarios lanzó en contra del presentador regiomontano.

Andrea Legarreta: “Nosotros no solo somos somos su equipo porque está en el Programa Hoy, es nuestro amigo, lo queremos, lo hemos visto pasar por distintas cosas. Pero esto que sucedió y esta bajeza que una vez más no se puede tapar, él fingió durante una semana que estaba jugando y no, la verdad sí sale, sí brota. Hay cosas que sí son un juego y otras que la maldad es evidente”.

Paul Stanley: “Sobre todo cuando te pegan en las cosas que eres más sensible como la familia. Adentro todo lo usan”.

Tania: “Que tú mismo has confiado”.

Andrea Legarreta: “Arath estamos contigo, te amamos, sabemos que entraste en una crisis, nos dolió, estabas llorando, que bueno que lo salvaron y a los del Team Mar, los quiere, del otro cuarto habrá a quienes también y a quienes no”.

Arath de la Torre se integró al programa "Hoy" en enero de 2021 (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Adrián Marcelo contra Arath de la Torre: así fue el nuevo enfrentamiento que le provocó una crisis emocional al conductor de ‘Hoy’

Durante la reciente quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2, la competencia televisiva se tornó particularmente emocional cuando el actor Arath de la Torre no pudo contener las lágrimas y pidió abandonar el programa. La decisión se produjo tras nuevos ataques dirigidos por Adrián Marcelo, quien utilizó temas personales para atacar al actor. Este hecho destacó la intensidad y el malestar que algunos participantes están enfrentando en el reality show.

El incidente surgió cuando Arath de la Torre fue nominado nuevamente, lo que dio pie a que Adrián Marcelo, un conocido influencer y creador de contenido, ofreciera su posicionamiento. En su intervención, Marcelo aludió a aspectos personales de la vida de Arath, insinuando incluso un supuesto caso de evasión fiscal y clasismo. Adrián Marcelo destacó que México necesita figuras públicas que estén en sintonía con los sectores más desfavorecidos de la población y expresó que, según él, la única necesidad de Arath era solventar un crédito fiscal.

Adrián Marcelo arremetió contra Arath de la Torre durante posicionamiento. (Captura de pantalla YouTube El 5)

En sus palabras, el influencer declaró: “Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos sería casi imposible ganarte este reality, La Casa de los Famosos. Pero hoy no quiero hablar de merecimientos, hoy quiero hablar de necesidades”. Según lo reportado, Adrián Marcelo prometió que, en caso de ganar el reality y sus 4 millones de pesos de premio, los repartiría. Además insinuó la posibilidad de que Arath prestara a su despacho de abogados para formalizar legalmente su promesa.