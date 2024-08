La casa de los famosos: Ricardo Peralta asegura que el feminismo no existe y mujeres lo usan a conveniencia

Ricardo Peralta ha sido objeto de críticas por su desempeño en el programa (Jesús Aviles/Infobae México)

Las redes sociales, una vez más, se ven envueltas en polémicas a raíz de comentarios y actitudes de los participantes de La casa de los famosos México. En esta ocasión, el protagonista es Ricardo Peralta, quien durante una conversación en el cuarto Tierra con Adrián Marcelo, declaró enfáticamente que el feminismo no existe.

Según la cobertura del programa, el creador de contenido y actor sostuvo con convicción que el movimiento feminista es “una cosa social que no ocurre”, lo que generó una respuesta afirmativa por parte de Adrián Marcelo.

Ellos debatían sobre una situación interna del reality show, cuando la discusión giró hacia el feminismo, y Marcelo coincidió con la visión de Shanik Berman, periodista de espectáculos ya expulsada del programa, quien afirmaba que en ese entorno las mujeres eran responsables de que otras mujeres fueran las primeras eliminadas.

“No me lo tomen a mal la gente feminista, pero no existe (el feminismo) es una cosa social que no ocurre” comentó el influencer.

Gomita y Ricardo Peralta han hecho equipo al interior de LCDLF (Foto: Recorte)

Peralta, también conocido por su canal de Youtube ’Pepe y Teo’, expresó finalmente su dolor al sostener su postura sobre el movimiento feminista.

En su declaración, mencionó que le dolía admitir la veracidad de sus afirmaciones debido a la educación recibida dentro de la comunidad LGBTQ+.

“A mí me duele muchísimo decirlo, y lo sé porque los ‘jotillos’, toda la educación que mamamos, la forma en la que nos llevamos entre nosotros los jotillos, somos dos chavas peleando”, agregó el youtuber, sugiriendo que entre los hombres existen códigos de mayor valor y entendimiento mutuo comparado con las mujeres, que según él, se apoyan solamente por conveniencia.

“O sea, sé que los hombres tienen estos códigos como de ‘bro, bro, bro’ y los entienden y los valoran y etcétera, pero como aprendiendo muchas cosas del lado de la mujer, en la mujer no existe eso. En la mujer existen formas de apoyo a conveniencia”, finalizó.

Ricardo diciendo que el feminismo no existe y que es algo social 💀 y dice que solo es algo a conveniencia



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FXITayJPMS — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 18, 2024

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron negativamente, calificando a Peralta de hipócrita.

Las críticas en su mayoría recordaron que en su canal ’Pepe y Teo’, en diferentes momentos, había mostrado apoyo al movimiento feminista y había abordado temas relacionados con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Un comentario popular resumió el sentir general: “Ah pero cuando le tocaba tragar de las mujeres y el feminismo, allí si muy aliado, qué asco de ser es este señor. Espero que jamás vuelvan a hablar de mujeres y el feminismo en su canal”.

El influencer ha dedicado programas al movimiento feminista en el pasado (Foto: Recorte)

La controversia se ubica en el contexto más amplio de una destacada tendencia en la cultura digital y mediática, donde las opiniones expresadas por celebridades y figuras públicas a menudo terminan viralizándose, provocando intensos debates y reacciones de amplios sectores de la comunidad online.