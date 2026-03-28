Más allá de lo “típico”: qué es la neurodivergencia y por qué redefine la inclusión

Neurodivergencia. (Pexels)

Todas las personas desarrollan capacidades distintas a lo largo de su vida. Desde edades tempranas es posible identificar habilidades en áreas como las matemáticas, la lecto-escritura, la memoria o el desempeño físico.

Estas diferencias suelen considerarse “típicas”, ya que forman parte de la variabilidad esperada. Sin embargo, hay individuos cuyas diferencias son más visibles y tienen un impacto directo en su forma de aprender, comunicarse o socializar, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este contexto surge el concepto de persona neurodivergente, que describe a quienes presentan un funcionamiento neurocognitivo distinto al de la mayoría. Esto implica que pueden pensar, sentir o percibir el mundo de otra manera, lo que puede derivar en comportamientos considerados atípicos o en la necesidad de apoyos específicos en la vida cotidiana.

¿Qué es la neurodivergencia?

El término se relaciona con la neurodiversidad, propuesto en 1998 por la socióloga Judy Singer, con el objetivo de reconocer la variabilidad natural del cerebro humano. Esta visión cuestiona la idea de que solo existe una forma “correcta” de funcionamiento y plantea que las diferencias neurológicas forman parte de la diversidad humana.

De acuerdo con el doctor Ángel Eugenio Tovar y Romo, la neurodivergencia abarca a poblaciones con un funcionamiento distinto que influye en su conducta, aprendizaje e interacción social. Estas diferencias pueden tener orígenes genéticos, neurofisiológicos o ambientales, y generan efectos que impactan en múltiples dimensiones del desarrollo.

Personas neurodivergentes. (UNAM)

Algunas condiciones presentan diferencias más marcadas, como el autismo, los síndromes de Tourette, Down o Williams. Otras se manifiestan en dificultades específicas, como la dispraxia, la dislexia, la discalculia o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En todos los casos, los niveles de funcionamiento varían ampliamente, por lo que cada persona tiene un perfil único de fortalezas y desafíos.

De la etiqueta a la inclusión

El concepto de discapacidad, particularmente la intelectual, se encuentra en debate, ya que la sociedad suele definir qué se considera “neurotípico” y más capaz, lo que puede generar desigualdad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que esta condición implica limitaciones en el funcionamiento intelectual, sensorial, motriz y en la conducta adaptativa, es decir, en la manera de relacionarse en distintos entornos.

Actualmente, el enfoque ha cambiado. Más que buscar una “cura”, se plantea comprender las distinciones y adaptar los entornos para favorecer la equidad y la inclusión. Esto implica reconocer que las exigencias sociales también influyen en cómo se perciben estas condiciones.

Se advierte sobre el sobrediagnóstico influenciado por estereotipos o representaciones idealizadas. Los diagnósticos deben ser realizados por especialistas, y las intervenciones deben adaptarse a cada caso, considerando los intereses y contextos de cada persona.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la neurodivergencia busca visibilizar las barreras que han llevado a la discriminación y exclusión. La equidad implica responder a las necesidades particulares de cada individuo, mientras que la inclusión garantiza su participación en igualdad de condiciones. Ambos principios son fundamentales para construir una sociedad que reconozca la diversidad como un valor.

Caminata por el Autismo

La Caminata por el Autismo en Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026, partiendo desde el Ángel de la Independencia. Este evento tiene como objetivo visibilizar el autismo, promover la inclusión y fomentar la empatía hacia la comunidad neurodivergente.

El evento representa una oportunidad para que la comunidad neurodivergente en la capital del país se reúna, haga visible su voz y continúe impulsando la construcción de espacios más seguros, empáticos e incluyentes.