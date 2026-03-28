México respalda candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU, con apoyo de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva publicó a través de su cuenta oficial de X, acerca del respaldo de México y Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU”, declaró.

El mandatario brasileño aseguró que la expresidenta chilena cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el cargo, derivado de haber sido la jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, así como dirigente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

“Posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional“, expresó Lula Da Silva.

Lula Da Silva a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Sheinbaum respalda postulación de Michelle Bachelet como líder de ONU, siendo la primera mujer latinoamericana en asumir el cargo

La presidenta de México Claudia Sheinbaum reafirmó el respaldo del país a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, pese a que el gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, retiró su apoyo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana explicó que el apoyo mexicano permanece firme y que no es obligatorio que el respaldo a una candidata provenga de su país de origen. Argumentó que la expresidenta chilena posee experiencia y una visión de paz mundial, además de haber sido dos veces presidenta de su país.

“Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos”, declaró.

La decisión de Kast se fundamentó en la dispersión de candidaturas latinoamericanas y diferencias con actores clave en el proceso. Ante esto la jefa de Estado destacó las cualidades de la política, como su enfoque en la construcción de derechos y la resolución pacífica de conflictos, considerándola una aspirante ideal para la Secretaría General de la ONU.

Michelle Bachelet de 74 años, ratificó su intención de seguir en la contienda, asegurando que su disposición a contribuir sigue intacta. La postulación fue confirmada por el expresidente Gabriel Boric y formalizada antes del cambio de mando en Chile. Bachelet cuenta con una trayectoria destacada en organismos internacionales.