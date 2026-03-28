Sentencian a más de 15 años de prisión a agresor sexual de menores en plantel escolar, en Ciudad Juárez

El sentenciado abusó de dos alumnas en una secundaria de la colonia Carlos Castillo Peraza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y a la Fiscalía de la Zona Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años y 10 meses de prisión en contra de Roanni Omar C. M., por el delito de abuso sexual agravado, cometido en un plantel educativo.

De acuerdo con lo informado por Gabriela Cota Santos, vocera de la representación social, la resolución fue dictada tras un juicio oral en el que el Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Abusos cometidos contra dos alumnas

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron que Roanni Omar C. M. cometió conductas de carácter sexual en contra de dos menores de edad, quienes eran alumnas de una secundaria ubicada en la colonia Carlos Castillo Peraza.

Los hechos ocurrieron en mayo y octubre de 2022, dentro del entorno escolar, lo que agravó la tipificación del delito por tratarse de víctimas menores y por haberse cometido en un espacio educativo.

La autoridad ministerial integró la carpeta de investigación con evidencias suficientes para sustentar la acusación, mismas que fueron expuestas durante el juicio oral.

Detención mediante orden judicial

La captura del ahora sentenciado se llevó a cabo a través de una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes lograron ubicarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía logró acreditar el delito durante un juicio oral. (Foto cortesía PNC)

Tras su detención, el imputado fue sometido al proceso penal que culminó con la sentencia condenatoria, luego de que el tribunal lo encontrara penalmente responsable de los hechos.

Cumplirá condena en prisión

En la audiencia de individualización de sanciones, el juez determinó imponerle una pena de 15 años y 10 meses de prisión, misma que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social número tres.

Además de la pena privativa de la libertad, este tipo de sentencias suelen contemplar medidas adicionales como la reparación del daño a las víctimas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Violencia en entornos escolares, foco de atención

El caso pone nuevamente en evidencia la problemática de la violencia sexual en espacios educativos, donde las víctimas son particularmente vulnerables.

Autoridades han reiterado la importancia de denunciar este tipo de delitos, así como de fortalecer los mecanismos de prevención y protección dentro de escuelas.