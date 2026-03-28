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Corea del Sur, próximo rival de México en el Mundial 2026, cae 4-0 ante Costa de Marfil

El equipo africano resolvió el partido desde el primer tiempo al aprovechar errores defensivos

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(Reuters/Andrew Boyers)
(Reuters/Andrew Boyers)

La Selección de Corea del Sur, quien será rival de México en el Mundial 2026, cayó 4-0 ante Costa de Marfil en un partido amistoso disputado en el Stadium MK, de Inglaterra.

El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo.

Costa de Marfil aprovecha errores y define el partido

(Reuters/Andrew Boyers)
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El conjunto africano tomó ventaja antes del descanso con goles de Evann Guessand al minuto 35 y Simon Adingra en tiempo añadido (45+1’), tras aprovechar desajustes defensivos del equipo asiático.

En la segunda mitad, Martial Godo amplió la diferencia al 62’, luego de una jugada a balón parado, mientras que Wilfried Singo cerró el marcador al 90+3’. Corea del Sur intentó reaccionar con modificaciones, incluido el ingreso de Son Heung-min, pero no logró generar opciones claras.

Corea del Sur, en el grupo de México rumbo al Mundial 2026

(Reuters/Andrew Boyers)
(Reuters/Andrew Boyers)

El resultado adquiere relevancia para México, ya que Corea del Sur será su segundo rival en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo comparte el Grupo A con la Selección Mexicana, además de Sudáfrica y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa.

El duelo entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio en el Estadio Akron, de Guadalajara.

Por su parte, Costa de Marfil integra el Grupo E, donde enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao en la fase de grupos del torneo.

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