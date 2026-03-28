Corea del Sur, próximo rival de México en el Mundial 2026, cae 4-0 ante Costa de Marfil

La Selección de Corea del Sur, quien será rival de México en el Mundial 2026, cayó 4-0 ante Costa de Marfil en un partido amistoso disputado en el Stadium MK, de Inglaterra.
El encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo.
Costa de Marfil aprovecha errores y define el partido
El conjunto africano tomó ventaja antes del descanso con goles de Evann Guessand al minuto 35 y Simon Adingra en tiempo añadido (45+1’), tras aprovechar desajustes defensivos del equipo asiático.
En la segunda mitad, Martial Godo amplió la diferencia al 62’, luego de una jugada a balón parado, mientras que Wilfried Singo cerró el marcador al 90+3’. Corea del Sur intentó reaccionar con modificaciones, incluido el ingreso de Son Heung-min, pero no logró generar opciones claras.
Corea del Sur, en el grupo de México rumbo al Mundial 2026
El resultado adquiere relevancia para México, ya que Corea del Sur será su segundo rival en la fase de grupos.
El equipo dirigido por Hong Myung-bo comparte el Grupo A con la Selección Mexicana, además de Sudáfrica y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa.
El duelo entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio en el Estadio Akron, de Guadalajara.
Por su parte, Costa de Marfil integra el Grupo E, donde enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao en la fase de grupos del torneo.