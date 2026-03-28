América vs Tigres: dónde y cuándo ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA

(Diego Cedrix)

La Liga MX entró en pausa debido a la Fecha FIFA, sin embargo, el Club América y Tigres UANL aprovecharán el parón para disputar un partido amistoso en Estados Unidos, como parte de su preparación rumbo a la recta final del Clausura 2026.

El encuentro, denominado Golden Clash, también contempla actividad de los equipos femeniles y se presenta como una opción para mantener ritmo competitivo.

Fecha, horario y sede del América vs Tigres

(REUTERS/Daniel Becerril)

El partido se jugará este sábado 28 de marzo en el Donald W. Reynolds Razorback Stadium, donde se espera la presencia de aficionados de ambos clubes.

El silbatazo inicial está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Este compromiso forma parte de la agenda de encuentros amistosos durante la Fecha FIFA, en un día que también incluye actividad de selecciones nacionales.

Dónde ver el partido en vivo

El encuentro contará con transmisión en televisión abierta a través de Multimedios, específicamente en Canal 6, como una de las opciones disponibles para seguir el juego en vivo.

Además, el exfutbolista Miguel Layún ofrecerá una transmisión gratuita mediante su canal de YouTube Layvtime, accesible desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.