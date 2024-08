Tunden en redes a Lilly Téllez tras criticas a Sheinbaum: “Superándote en tu ignorancia”

Lilly Téllez se pronuncia tras entrega de constancia a Claudia Sheinbaum | (Cuartoscuro)

El pasado jueves 15 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le hizo entrega a Claudia Sheinbaum Pardo la constancia que la acredita como presidenta electa de México, por lo que el siguiente paso será alistar la toma de protesta que se llevará a cabo el 1 de octubre en el Congreso de la Unión. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo historia por ser ya la primera presidenta que tendrá el país, un suceso que la senadora Lilly Téllez minimizo a través de las redes sociales

Téllez, quien antes de ser parte del Poder Legislativo se desempeñó como presentadora de noticias, hizo uso de sus redes sociales en el marco de la entrega del documento para minimizar la llegada de la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia, señalando además que se trata de una serie de ideas “marxistas” las que acompañan a la futura presidenta.

“Que México tenga a una mujer en la presidencia es asunto secundario frente a las retrógradas y peligrosas mentiras marxistas que ella avala por encima de la ciencia y la razón”, escribió.

La militante del Partido Acción Nacional (PAN), organización a la cual se sumó tras renunciar al partido creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) además publicó una imagen de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México a quien, basta hacer mención, remarcó no le deseaba suerte en el proyecto de nación que encabezará desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2030.

“No deseo éxito al proyecto de la Presidenta comunista, que privilegia al Estado sobre el individuo2, remató.

Así fue como la senadora arremetió contra la presidenta electa | Foto: X @LillyTellez

Internautas la tunden en redes sociales

De manera inmediata, la expresentadora de noticias recibió una serie de mensajes en contra, llamado la atención los que le recordaron que, en el marco en que los partidos decidirían quiénes serían sus representantes para la jornada electoral del 2 de junio, ella aseguró que el presidente López Obrador le entregaría la banda presidencial en el Congreso de la Unión, postura que además fue aplaudida por Vicente Fox Quesada, expresidente de México quien entonces señalaba que Téllez sería la encargada de salvar al país.

Otros usuarios en tanto, le reclamaron que no reconociera la llegada de una mujer al Poder Ejecutivo, un hecho que cambia por completo la historia del país que siempre ha sido dirigido por hombres.

“Apuesto a que ni siquiera has leído a Marx. Ridícula. Como siempre, superándote en tu ignorancia. Ahora dime; ¿Qué se siente que mientras la Dra. Claudia es nuestra presidenta electa, tú ni la prepa terminaste? Se vale llorar para sacar un poquito la envidia que te corroe”; “¡Vaya, qué bárbara! @LillyTellez Se nota que andas muy preocupada por el “marxismo” y esas cosas, pero a lo mejor te hace falta un cursito de historia”; “Con lo científica que has demostrado ser”; “Pues no eras la presidenta?” o “Oye, sí estábamos bien intrigados por saber lo que le deseabas a nuestra primera PRESIDENTA”, se lee en redes.

Aspi fue como Lilly Téllez manifestó su deseo por ser titular del Poder Ejecutivo. | Crédito: X @Chuneva_

TEPJF celebra freno al patriarcado

Mónica Soto Fregoso, presidenta del TEPJF, dedicó el pasado jueves 15 de agosto un discurso a Claudia Sheinbaum Pardo en donde remarco que su llegada al Poder Ejecutivo rompía el techo de cristal, al tiempo de también “quitarle el velo al patriarcado”, postura que fue celebrada por miles de ciudadanos, especialmente colectivos feministas.

“Hoy jueves 15 de agosto de 20214, en esta sesión solemne, me dirijo, con profundo patriotismo a la nación mexicana, sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana para decirles: Mexico ha roto el techo de cristal (...) En representación de mis pares, le expreso que este Tribunal Electoral, guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urenas por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes, la más alta votación en la historia electoral de nuestro país”.

Mónica Soto celebró que con la elección de la morenista, se dio un paso contra el patriarcado. Terminado: Crédito: TEPJF

Por su parte, la ahora presidenta electa de México aseguró que a la presidencia no llegaba sola, sino que lo hacía con las miles de mujeres que confiaban en ella, además de las antecesoras que lucharon para poder abrir paso a las mujeres en el poder, por lo que concluyó su mensaje diciendo: “Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro pueblo”.