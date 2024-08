Gerardo Fernández Noroña acepta llamar ‘presidenta’ a Claudia Sheinbaum: “Tendré que cambiar de chip”

Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum se tomaron una selfie en ceremonia de Quintana Roo (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Luego de que Claudia Sheinbaum Pardo hizo una invitación a la población mexicana para que se dirijan a ella como “presidenta” ―es decir, con a, en lugar de “presidente”―, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que aceptará su preferencia y la nombrará de esa manera aunque él se siente más cómodo con la “e”.

Luego de asistir el pasado 15 de agosto a la entrega de constancia que acredita a Sheinbaum Pardo como presidenta electa de México, y posteriormente a la celebración en el Teatro Metropólitan, el legislador dijo que tendrá que “cambiarse el chip”, pues ya se había acostumbrado a dirigirse a ella como “compañera presidente”.

“Hoy ella planteó (ser llamada) presidenta. Lo pidió explícitamente, entonces, presidenta; punto, para mí el asunto no tiene más discusión. Ella prefiere, reivindica además, porque plantea como las feministas, que lo que no se nombra no existe y entonces hacen la diferenciación de una mujer en el cargo de la presidencia (…)’”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO, 15AGOSTO2024.- Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa de México, recibió la constancia de mayoría en las elecciones del pasado 2 de junio. El reconocimiento le fue entregado por Mónica Soto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión solemne. FOTO: MOISES PABLO/CUARTOSCURO.COM

La aclaración de Noroña se presentó durante una transmisión en vivo a través de Facebook, misma que tituló Habemus presidenta electa.

“Voy a tener que cambiar el chip, porque me había acostumbrado a decir compañera presidenta”, agregó.

El cambio de postura de Noroña llamó la atención de decenas de usuarios en redes sociales, pues, apenas el pasado 7 de agosto, indicó que se dirigiría a Sheinbaum como “presidente”.

“Alguien aquí comentó: si ella quiere que le digan presidenta, pues sé respetuoso y dile presidenta. Yo dije: eso no ha dicho, eso no ha dicho y como aquí lo comenté, las dos formas son correctas”, explicó.

(CUARTOSCURO)

“Nos quisieron borrar”: Sheinbaum pide ser nombrada con presidenta

Durante su discurso de celebración, emitido en el Teatro Metropólitan, la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México pidió personalmente ser llamada “presidenta” y no “presidente”.

“Con la designación como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, que confirma nuestro triunfo, tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconocieran a las mujeres; también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones, y que las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos.

Las mujeres podemos ser presidentas, y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta, con ‘a’; así como decimos jueza, abogada, científica, ingenieria, con ‘a’. Porque como nos han enseñado, lo que se nombra, existe”, declaró.

Sheinbaum durante su celebración en el Teatro Metropólitan. (REUTERS/Henry Romero)