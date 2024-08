Adrián Uribe le reclama a El Capi Pérez por robarle “100 Mexicanos Dijeron”

Adrián Uribe fue invitado a 'La Resolana', programa cómico que conduce Capi Pérez Foto: Especial Infobae

Después del anuncio de que El Capi Pérez sería el nuevo conductor del programa 100 Mexicanos Dijeron, en días recientes el también comediante se encontró con Adrián Uribe en los foros de TV Azteca. Aunque la situación pudo pasar desapercibida, la realidad es que Uribe aprovechó para reclamar su lugar al frente del programa.

Todo ocurrió durante la reciente emisión de La Resolana, programa conducido por Carlos El Capi Pérez. Cada semana, recibe a algunos invitados especiales, pero en esta ocasión, fue el turno de Adrián Uribe, quien al ya no contar con exclusividad en Televisa tiene la libertad de presentarse en otras televisoras.

Apegado a su estilo y sus personajes, el comediante se vistió de ‘El Vitor’ antes de entrar al programa y le reclamó al también conductor de Venga la Alegría, asegurando que “El barrio es gandalla si se le provoca”

Esto le reclamó ‘El Vitor’ a El Capi Pérez

“A ti te estaba buscando, Capi Pérez. No te hagas el chistoso conmigo. Me quitaste mi programa, verdad, 100 Mexicanos Dijeron. Me dijeron que tú lo vas a hacer, carnal. Ese programa yo lo hice famoso 10 años”, expresó el comediante.

Ante el reclamo, Capi le respondió: “Ni modo”, y lo invitó a dejar ir el programa. Sin embargo, la molestia del Vitor continuó, por lo que le advirtió que lo único que dejaría ir era “unos trancazos”. Además, aseguró que: “El barrio es chido, pero es gandalla si se le provoca”.

El Vitor le reclama al conductor de La Resolana por robarle 100 Mexicanos Dijeron Crédito: Instagram/ La Resolana

Cabe destacar que todo formó parte de un show para La Resolana; sin embargo, Capi terminó el encuentro diciendo: “llegó la oportunidad”, a lo que el Vitor dijo que ese argumento también lo había utilizado él con Marco Antonio Regil, quien también estuvo al frente del programa de concursos.

La verdadera razón por la que Adrián Uribe se presentó en La Resolana

Adrián García Uribe se encuentra en su mejor momento actoralmente al protagonizar la cinta El candidato honesto, la cual está arrasando en taquilla. Justamente, con el propósito de invitar a todo el público a acudir al cine, el comediante acudió al programa de El Capi Pérez, donde también aprovechó para crear un poco de comedia junto a su colega.

“Es una película entrañable que va más allá de la política. Tiene corazón”, aseguró Uribe en La Resolana, donde invitó a los televidentes a descubrir por ellos mismos la historia que presenta.

A tan solo una semana de su estreno, parece ser que la película dirigida por Pipe Ybarra está siendo muy bien recibida por el público, pues se mantiene en los primeros lugares de taquilla en México. Además de la participación del actor y comediante, cuenta con las actuaciones de Mariana Seoane, Daniel Tovar y Teresa Ruiz. De acuerdo con datos oficiales, ya fue vista por más de 765 mil personas y ha recaudado más de 50 millones de pesos.

Adrián Uribe en El Candidato Honesto.| Cortesía: Videocine.

Cuándo se estrena 100 Mexicanos en TV Azteca

Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, fue anunciado como el nuevo conductor del programa de TV Azteca 100 Mexicanos, una versión renovada del conocido 100 Mexicanos Dijeron transmitido en Televisa.

De manera inesperada, la noticia se dio a conocer durante el mes de marzo; pero aún no se revela la fecha oficial de su estreno. Sin embargo, se espera que su transmisión sea de lunes a viernes. Al igual que el formato original, se involucrará a dos equipos compuestos por miembros de una familia que son dirigidos por alguna celebridad. El objetivo es que logren adivinar el mayor número de respuestas populares que ya fueron dadas con anticipación por cien mexicanos.

Con su llegada a 100 Mexicanos, el conductor originario de Aguascalientes tendrá la oportunidad de conectar de cerca con el público mexicano.

El Capi Pérez es el nuevo conductor de '100 Mexicanos' (Foto TV Azteca)