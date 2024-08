Ken Salazar corrige a AMLO, la FGR sí recibió información sobre detenciones de El Chapito y El Mayo Zambada

(Foto: Gobierno de México)

La captura de Ismael El Mayo Zambada García y de Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, sigue generando reacciones por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses a dos semanas del arresto catalogado como histórico.

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de agosto desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de no cooperar con información sobre la captura de ambos líderes criminales.

“No han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso”, señaló el mandatario mexicano.

Señaló que se tiene que verificar si fue un acuerdo entre los capos mexicanos con las autoridades norteamericanas o si fue una entrega por su propia voluntad. “O si intervino alguna agencia extranjera. Vamos a esperar, estoy seguro que van a informarnos bien”, señaló López Obrador desde Palacio Nacional.

Ken Salazar, embajador de EEUU en México en conferencia de prensa este viernes 8 de agosto. Foto: Embajada de México en EEUU

“Nos importa mucho saber porque necesitamos informarle al pueblo: ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan a Texas? No sabemos nada los mexicanos, o muy poco”, abundó.

Ante estos señalamientos, la Embajada de Estados Unidos en México citó a conferencia de manera precipitada a medios de comunicación durante la tarde de este viernes.

Una vez ahí, el embajador Ken Salazar apuntó que desde la detención de estos dos narcotraficantes el pasado 25 de julio se informó a las autoridades mexicanas, mismas a las que les agradeció las condiciones para que sus arrestos fueran posibles.

“Lo que pasó con los líderes del Cártel de Sinaloa (sus arrestos), Joaquín Guzmán, y también lo del Mayo, son históricas. Pero no hubiera pasado sin el esfuerzo conjunto que llevamos con México. Y le quiero dar las gracias al Gobierno de México por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de no cooperar con información sobre la captura de ambos líderes criminales Crédito: Cuartoscuro

“De los hallazgos, los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio (Joaquín) Guzmán y con El Mayo, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad”, explicó el embajador.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro”, afirmó.

El presunto narcotraficante mexicano y cofundador del notorio cártel de Sinaloa de México, Ismael "El Mayo" Zambada, comparece ante el tribunal después de declararse inocente de los cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, en El Paso, Texas, EE. UU., el 1 de agosto de 2024, en este folleto. boceto de la corte. Andrei Rentería/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS via REUTERS

Sobre el avión que llegó a los Estados Unidos, el funcionario estadounidense aseguró que no hubo registros del vuelo que llevó a los narcotraficantes a la Unión Americana.

“No dieron un plan de vuelo. No hubo Flight que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. ¿Y eso? El momento que lo supimos. Estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, en esa misma tarde, en esas mismas horas”, explicó Salazar.