Arresto del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fue una operación entre cárteles, afirma Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, participa en una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel (EPA) EFE

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó este viernes 9 de agosto que el arresto de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, ambos líderes del Cártel de Sinaloa, fue una operación entre ellos, donde uno entregó al otro, aunque también aseguró que el cofundador del Cártel del Pacífico fue llevado en contra de su voluntad.

“De los hallazgos, los tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio (Joaquín) Guzmán y con El Mayo, y estos se los entregamos y esto se le ha presentado también a la Fiscalía General de la República de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó; lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto, es que a El Mayo lo habían llevado contra su voluntad”, explicó con el embajador en conferencia de prensa.

Agregó que las agencias de seguridad de los Estados Unidos no participaron dentro del territorio mexicano.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta operación fue entre los cárteles donde uno entregó al otro”, afirmó.

Previamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, acusó que las autoridades de Estados Unidos aún no han hecho entrega del reporte completo sobre la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa en un aeródromo de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

El mandatario mexicano señaló que el gobierno de los EEUU ha querido cooperar con la entrega de la información solicitada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja en solitario.

“En efecto, no han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. (...) No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso”, apuntó López Obrador.

Sobre las versiones sobre la supuesta violación a la soberanía de México por parte de agentes de EEUU, López Obrador pidió dar más tiempo a las autoridades norteamericanas para que respondan la petición.

“Hay que ver si fue un acuerdo y si quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por propia voluntad, o si intervino alguna agencia extranjera. (...) Vamos a esperar, estoy seguro que van a informarnos bien”, señaló.

A los señalamientos de que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, estaba operando en solitario