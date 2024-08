AMLO acusa a EEUU de no cooperar con información sobre la captura de ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López: “Queremos saber más”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (Infobae México | Jovani Pérez)

A dos semanas de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López en El Paso, Texas, las autoridades de Estados Unidos aún no han hecho entrega del reporte completo sobre lo ocurrido al gobierno de México, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 9 de agosto, el líder del Ejecutivo señaló que el país de las barras y estrellas no ha querido cooperar con la entrega de la información solicitada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) está trabajando en solitario.

“En efecto, no han entregado información suficiente, entregaron información muy elemental. (...) No ha habido más. Solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía está haciendo la investigación, pero no hay cooperación de Estados Unidos en este caso”, aseveró.

Ante los rumores de una posible violación a la soberanía de México por parte de EEUU, pidió dar más tiempo al vecino norte para que respondan la petición.

" Hay que ver si fue un acuerdo y si quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por propia voluntad, o si intervino alguna agencia extranjera”, apuntó.

En esa línea, advirtió que quiere más información sobre la negociación que el gobierno de su homólogo, Joe Biden, sostenía con el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Queremos saber más sobre la negociación, si fue un acuerdo o si, como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, lo detuvieron. Necesitamos saber bien todo eso, pero vamos a esperar”, declaró.

Información en desarrollo...