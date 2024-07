Gabriel Soto: así es su casa en Acapulco donde se casó con Irina Baeva y en la que Geraldine Bazán vacacionaba

La hoy ex pareja se casó simbólicamente durante Semana Santa 2024 en la casa de Acapulco del actor (Foto: Archivo)

Fue el pasado 17 de julio de este año cuando Gabriel Soto compartió un comunicado en sus redes sociales donde dio a conocer que tras vivir una relación de más de cinco años junto a Irina Baeva, esta había llegado a su fin.

El galán de Mi camino es amarte no dio más detalles de la ruptura y calificó su unión con la actriz rusa como un camino “de aprendizajes y experiencias”.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”

El rumor de su ruptura ya había circulado en las redes sociales durante algunas semanas, especialmente porque el actor de Soltero con hijas no había acudido al Salón Los Ángeles en la CDMX para ver a su entonces novia actuar en Aventurera, la obra de teatro que ahora protagoniza no sin sus respectivas polémicas.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, expresó.

Geraldine Bazán y sus hijas solían disfrutar del paradisiaco puerto en la casa familiar de Gabriel Soto (Foto: Archivo)

Irina Baeva, por su parte, declaró recientemente que a pesar del comunicado de ruptura publicado por Soto en sus redes sociales, ambos se habían casado este año.

La actriz rusa se mostró sorprendida por el anuncio de separación, afirmando que no autorizó que se le mencionara y mucho menos que se publicara.

“Se me notificó pero no autoricé que se me mencionara y mucho menos yo publicarlo, hace unos meses nos habíamos casado”, dijo la modelo de 31 años a la revista ¡Hola! USA.

La piscina de la residencia está "vigilada" por un Buda (Foto: Recorte)

Baeva aclaró en dicha entrevista que la boda fue una ceremonia espiritual durante la Semana Santa, en la casa de Soto en Acapulco, y que sólo asistieron personas muy cercanas a ellos.

“El 27 de marzo del 2024, nosotros nos casamos... e hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo”, dijo a la publicación.

La casa donde se realizó la ceremonia, propiedad de Gabriel Soto desde hace cuatro décadas, había sufrido daños el año pasado por el paso del huracán Otis, lo que llevó al actor a reconstruirla, según declaró.

La propiedad tiene salida al mar para disfrutar de las aguas del Pacífico (Foto: Recorte)

“Como bien saben, yo tengo una casa allá desde hace 40 años y quedó totalmente devastada, destrozada”, dijo en noviembre de 2023 a Despierta América respecto a la casa cuya alberca cuenta con una figura de Buda, camas de sol y una mesa de piedra para ocho personas.

Por su parte, Baeva en su momento también contó a la prensa sobre los destrozos ocasionados por el fenómeno natural.

En sus publicaciones, el actor la ha calificado como "su lugar feliz" (Foto: Recorte)

“El chico que nos ayuda a cuidar la casa de milagro está vivo... No es pérdida total, pero más que nada el daño en los vidrios, absolutamente todos los muebles dañados, tuberías, detalles pequeños y muy al fondo y ves la alberca dañada, toda la vegetación mal. Va a tomar bastante tiempo para que podamos ir a disfrutar de este paraíso y ojalá pronto lo podamos hacer”

Se conoce que Irina y Gabriel visitaban la casa en periodos vacacionales como Navidad y Semana Santa, por lo que es una propiedad con valor sentimental para el actor de Televisa.

Elissa Marie y Alexa Miranda, hijas de Soto, solían disfrutan la alberca junto a su prima María (Foto: Recorte)

Incluso Geraldine Bazán, ex pareja de Soto y madre de sus hijas, solía disfrutar de la propiedad de dos pisos cercana a la playa, como la propia actriz ha mostrado en sus redes sociales y canal de YouTube.

Las declaraciones de Baeva suman nuevos elementos a la historia de su relación con Gabriel Soto, especialmente tras el impacto mediático del anuncio de separación en las redes sociales del actor.