¿Te pueden despedir de tu trabajo en México por tener una cuenta de OnlyFans?

OnlyFans sigue creciendo y generando importantes beneficios, según indican los últimos resultados financieros publicados por su empresa matriz con sede en el Reino Unido.

OnlyFans ha ganado popularidad en México como una plataforma donde los creadores de contenido pueden compartir material exclusivo con sus seguidores y obtener ingresos por ello. Conforme a un informe reciente de la Federación de Mujeres Jóvenes, México ocupa el tercer lugar mundial en número de creadores en OnlyFans, representando el 4.35% del total.

Este servicio en línea es conocido por el contenido para adultos que algunos usuarios comparten. Sin embargo, también alberga a artistas y otros creadores que publican trabajos relacionados con arte, música y consejos de fitness, entre otros. La versatilidad de OnlyFans permite a los creadores monetizar su trabajo de manera directa y efectiva, estableciendo un contacto más cercano con su audiencia.

La entrada de OnlyFans en el mercado mexicano ha dado lugar a un aumento significativo de usuarios y creadores en la plataforma. Entre los creadores más destacados se encuentran varios artistas y personalidades mexicanas que han encontrado en esta herramienta una vía para la difusión y monetización de sus contenidos.

OnlyFans no se limita solo a contenido para adultos, sino que ofrece una variedad de personajes y temáticas accesibles mediante suscripción. / Archivo Infobae

El crecimiento de la plataforma en México también ha generado un debate sobre las implicaciones sociales y económicas de su uso, especialmente en relación con su contenido íntimo y el impacto potencial en la percepción pública. A pesar de las controversias, la demanda de contenido exclusivo sigue en aumento, y OnlyFans continúa ampliando su base de usuarios y creadores en el país.

OnlyFans no solo proporciona una fuente adicional de ingresos para muchos, sino que también ha cambiado la manera en que los creadores de contenido interactúan con su audiencia. La capacidad de recibir pagos a través de suscripciones mensuales o pagos únicos permite una mayor flexibilidad y control sobre los ingresos generados.

En cuando despidos, esto dice la Ley Federal del Trabajo

En México, la Ley Federal del Trabajo establece 10 causas que justifican el despido de un trabajador sin responsabilidad para el patrón. Estas razones incluyen: uso de documentos falsos, faltas de probidad, acoso, daños materiales, insubordinación, estado de embriaguez o drogas, ausencias injustificadas, revelación de secretos, comprometer la seguridad y una condena penal.

Cuando se produce un despido justificado, el empleador está obligado a pagar un finiquito al trabajador. Este finiquito incluye conceptos como los días trabajados y no pagados, parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, entre otras prestaciones que el contrato de trabajo contemple.

Utilizar certificados falsos o referencias que atribuyan capacidades que no posee.

Cometer actos de violencia, deshonestidad o falta de ética.

Hostigar o acosar sexualmente a cualquier persona en el lugar de trabajo.

Provocar perjuicios a edificios o maquinarias relacionadas con el trabajo de forma intencional o negligente.

Desobedecer al patrón sin causa justificada.

El trabajador despedido injustificadamente tiene derecho a una indemnización compuesta por tres meses de salario. / Archivo Infobae

Presentarse en el trabajo bajo la influencia de alcohol o narcóticos.

Acumular más de tres faltas en un período de treinta días sin permiso.

Exponer información confidencial de la empresa en perjuicio de la misma.

Poner en riesgo la seguridad del establecimiento o de las personas debido a imprudencia o negligencia.

Ser condenado a prisión, lo que imposibilita cumplir la relación laboral.

En el caso de un despido sin causa válida, la ley también protege al empleado. El trabajador despedido injustificadamente tiene derecho a una indemnización compuesta por tres meses de salario, salarios caídos desde la fecha del despido hasta la resolución del juicio laboral, y la opción de ser reinstalado en su puesto o recibir una liquidación adicional equivalente a 20 días de salario por cada año de servicio.

La Junta de Conciliación y Arbitraje es la entidad encargada de resolver estas disputas y hacer valer los derechos del trabajador, quien debe presentar una demanda laboral para iniciar el procedimiento correspondiente. Este órgano busca garantizar la estabilidad laboral y justos procedimientos de terminación de empleo.

La importancia de estar bien informado sobre estos derechos laborables radica en la protección y garantías que la Ley Federal del Trabajo ofrece a todos los trabajadores en México, que deben conocer para poder defender sus intereses adecuadamente.

En México, es posible que te despidan por tener una cuenta de OnlyFans, pero esto no significa que el despido sea justo. / Archivo Infobae

¿Entonces me pueden despedir por tener OnlyFans?

En México, es posible que te despidan por tener una cuenta de OnlyFans, pero esto no significa que el despido sea justo. Tener una cuenta de OnlyFans no debería afectar tu empleo, especialmente si la mantienes en secreto y privada.

Aunque la ley laboral en México permite el despido sin justificación específica, conocido como “despido injustificado”, algunos empleadores pueden ser más tolerantes que otros. Si trabajas en una empresa comprensiva y que acepta la diversidad de actividades personales, es posible que no haya problema alguno.

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el despido justificado puede ocurrir si un trabajador incurre en falta de honradez, actos de violencia, injurias o malos tratos contra compañeros de trabajo o la empresa.

Si el contenido de OnlyFans no fue generado durante el horario laboral, ni dentro de las instalaciones de trabajo, no hay motivos justificados para el despido. / Crédito: Infobae

Sin embargo, si el contenido de OnlyFans no fue generado durante el horario laboral, ni dentro de las instalaciones de trabajo, y no incluye logos o referencias al lugar de empleo, no hay motivos justificados para el despido.