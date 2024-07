Cajera de Oxxo revela cómo cobran de más sin que los clientes se den cuenta

Dua Lupita compartió un video en el que contó la manera en la que su compañera cobraba de más a los clientes sin que se dieran cuenta. Crédito: TikTok/@duaalupita

En un video compartido en redes sociales, la creadora de contenido conocida como Dua Lupita, reveló la manera en que las cajeras de Oxxo podrían estar cobrando de más a sus clientes sin que se den cuenta.

Y es que estas tiendas se caracterizan por cerrar la segunda caja o no tener sistema, situaciones por las que siempre el Oxxo ha dado de qué hablar a sus clientes.

Ahora, este es un nuevo temor desbloqueado para las personas que suelen comprar productos en estas tiendas que se encuentran prácticamente en cada esquina, por lo que será necesario ser más precavidos en cada compra.

En el video realizado por Alejandra Silva, conocida en sus redes sociales por ser cajera en un Oxxo, compartió la disimulada técnica que una de sus compañeras utilizaba para cobrar un poco más de lo señalado por la máquina de estas tiendas.

Sin embargo, dicha técnica la estaría implementando de una manera inocente, pues no se había dado cuenta de que cobraba de más.

“A ella siempre le ha sobrado, siempre. Lleva poquito tiempo aquí, y cuando hace el corte le sobran que 10 pesos, que 30 (pesos) a veces que hasta 40 (pesos), y así”, comentó.

Además, Dua Lupita, conocida de esta manera por su parecido con la cantante estadounidense Dua Lipa, señaló que el dinero que le sobra a su compañera nada tiene que ver con el redondeo que suelen hacer en las tiendas, pues asegura que es opcional.

“A ella le sobra no por el redondeo, no empiecen (...) El redondeo sí lo hace bien, la máquina te pregunta y tú le pones que sí o que no, depende de la gente, y ya lo que te diga le pones”, aseguró la creadora de contenido.

Durante el video la joven explica a detalle el proceso que su compañera realizaba y por el que le sobraba dinero cuando realizaba el corte de la caja.

Esta es la técnica que la cajera del Oxxo utilizaba para “cobrar de más”

(TikTok @Duaalupita)

Dua Lupita habría descubierto el supuesto modus operandi de su compañera cajera al momento de cobrar unos productos por un total de 49 pesos, los cuales fueron pagados por el cliente con un billete de 200 pesos.

La joven relata que, para tratar de cerrar la cantidad, su compañera le solicitó un peso, por lo que el cliente se lo dio. Ante esto, la mujer le regresó 150 pesos de cambio, por una cuenta que era 49 pesos.

Sin embargo, Dua Lupita señala que ese intercambio le causó curiosidad, por lo que de inmediato realizó la cuenta en una calculadora para comprobar que el cambio había sido el correcto.

“Yo me quedé analizando el proceso, entonces agarro la calculadora y le pongo los 200 (pesos) menos 49 (pesos), y ella le tenía que haber dado 151 pesos (de cambio). Entonces siempre hace eso”, comentó.

Luego de relatar la manera en la que su compañera solicitaba un peso de más, que al final se convertían en dos, Dua Lupita comentó que esa técnica la realiza todos los días, por lo que siempre terminaba con saldo a favor al momento de realizar el corte de caja.

“La gente también o sea, tú les dices trae el peso, pero en este caso si fueran 51 (pesos) pues sí, para darle 150 (pesos de cambio)”, señaló.

Debido a esto, la cajera del Oxxo estaría solicitando un peso de más, a parte de los 151 pesos de cambio que tendría que haber dado.

“La morra estaba ching*ndo un pesillo, no adrede, sino porque ella quería dar billete cerrado”, comentó.

Por su parte, los usuarios no dudaron en mostrar sus opiniones al respecto, entre los que destacan los siguientes:

“Está bien que le sobre”; “Obvio si sabe lo que está haciendo, lo malo es que la cachaste”; “Con razón a mí me sale más lana”; “Cuántas veces no me habrán aplicado esa y yo ni en cuenta”; “Quedé más norteada que al principio”; “Se queda con dos pesos en realidad, sin querer queriendo”, entre otros comentarios.

