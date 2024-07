“La buscaba por todos lados”: mamá de Paola Bañuelos soñó que perdía a su hija diez años antes de su asesinato

La madre de Paola Bañuelos habría soñado con su desaparición en el año 2014. Crédito: Facebook_Mireya Flores

El cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores fue localizado la mañana de este jueves 11 de julio en el ejido Islas Agrarias B del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California. La joven desapareció la noche del domingo 7 de julio luego de tomar un taxi por aplicación para regresar a su hogar, sin embargo esto no sucedió.

Paola Bañuelos, de 23 años, desapareció luego de acudir a un centro nocturno llamado “La Consentida” en compañía de una de sus primas, quienes pasadas las 02:00 horas decidieron marcharse del sitio para dirigirse a sus respectivos hogares; sin embargo, debido a que sus destinos eran diferentes, la joven solicitó un taxi de aplicación.

Al sitio acudió un vehículo Versa color negro, el cual Paola Bañuelos abordó con el objetivo de dirigirse a su hogar. En los testimonios de tanto de la madre de la joven, Mireya Flores, como de su prima, Dariana Sánchez, fue cerca de las 02:20 horas que perdieron contacto con ella.

De manera inmediata familiares y voluntarios se unieron para realizar recorridos en la ciudad de Mexicali con la intención de hallar indicios acerca del paradero de Paola; sin embargo no tuvieron éxito. En uno de los videos realizados por su madre, Mireya Flores, compartió su desesperación sobre la desaparición de la joven y hacía un llamado a las personas que tuvieran información a compartirla para que pudieran encontrarla.

Este jueves 11 de julio la Fiscalía general del Estado de Baja California informó que el cuerpo de Paola fue encontrado en el ejido Islas Agrarias B del Valle de Mexicali. La titular de la dependencia, María Elena Andrade Ramírez, señaló que se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la joven, causados probablemente por golpes o un estrangulamiento.

Además, el vehículo Versa color negro que Paola Bañuelos abordó la noche del 7 de julio fue encontrado en calidad de abandono en un punto que no fue revelado por la dependencia. Debido a esto, la principal línea de investigación se centró en el conductor del taxi por aplicación, identificado como Sergio Daniel “N”.

Esta tarde, el sujeto se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la cual informó que Sergio “N” será llevado a Baja California luego de que se le ejecutara una orden de aprehensión.

Al respecto, el hombre afirmó que se presentó luego de recibir amenazas en su contra derivado de la investigación por el asesinato de Paola Bañuelos.

“Para presentarme voluntariamente aquí en la Fiscalía de Ciudad Obregón, porque estaba en Mexicali. Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, comentó Sergio “N”.

Mireya Flores, madre de Paola Bañuelos, habría soñado con la pérdida de su hija en 2014

La búsqueda inició desde que se dejó de tener rastro de Paola Bañuelos | Foto Facebook Conexión Noticias

En una de las publicaciones de la red social Facebook de la madre de Paola Bañuelos se encuentra un texto en el que Mireya Flores compartió uno de los sueños que tuvo hace diez años respecto a la pérdida de su hija.

Dicha publicación fue realizada en febrero de 2014, en la que Mireya Flores compartió un sueño en el que su hija se había perdido y, llena de desesperación por no saber dónde se encontraba, la buscaba sin tener éxito.

Sin embargo, después de varios intentos y de sentir una gran desesperación, Mireya Flores al fin había podido hallar a su hija.

“Gracias a dios fue un horrible sueño”, finaliza su comentario.

Sin embargo, este sueño ha sido tomado por personajes de la red social X como una especie de presagio en el que, diez años antes, Mireya Flores habría experimentado de manera anticipada las emociones que actualmente le ha provocado el asesinato de su hija, Paola Bañuelos.

Por su parte, las investigaciones continuan, y luego de que Sergio Daniel “N” se entregara de manera voluntaria ante las autoridades de Sonora, se espera que sea entregado a la Fiscalía de Baja California para que se determine su situación jurídica.

Publicación realizada por Mireya Flores en Facebook. Crédito: Facebook_Mireya Flores