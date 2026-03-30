Piden boicotear hoy el estreno de ‘Con Esa Misma Mirada’ de Angélica Rivera en Televisa: “Se les olvida la casa blanca” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El estreno de la serie “Con Esa Misma Mirada”, protagonizada por Angélica Rivera, ha provocado una ola de reacciones divididas en redes sociales este lunes 30 de marzo.

Mientras la actriz regresa a la televisión tras 17 años de ausencia, usuarios en plataformas como X (antes Twitter), Facebook y Telegram impulsan llamados al boicot, motivados por el recuerdo del escándalo de la llamada “Casa Blanca” durante su periodo como primera dama de México.

El regreso de Angélica Rivera a la pantalla nacional en México

La nueva producción, adaptación de la telenovela “Mirada de Mujer”, representa una apuesta fuerte de TelevisaUnivision y ViX para el público de streaming y televisión abierta.

‘La Gaviota’ interpreta a Eloísa, una mujer que enfrenta la madurez redescubriendo su vida y sexualidad. El proyecto es producido por Estudios Argos y marca el retorno de la actriz conocida como “La Gaviota”, quien se había mantenido alejada de los reflectores desde 2009.

El estreno está programado para hoy en el horario estelar de Las Estrellas, canal insignia de TelevisaUnivision, con el objetivo de captar tanto a nuevas audiencias como a seguidores nostálgicos de la protagonista.

La serie llega a Vix el 27 de junio. CRÉDITO: (Vix)

Llamados al boicot y polémica por la “Casa Blanca”

Desde el anuncio del estreno, las redes sociales han sido escenario de intensos debates entre quienes celebran el regreso de Rivera y quienes rechazan su presencia en pantalla.

Un sector de internautas ha promovido el boicot a la serie, recordando el escándalo de la “Casa Blanca”, una residencia de alto valor adquirida durante la administración presidencial de Enrique Peña Nieto, entonces esposo de la actriz.

Entre los mensajes más recurrentes pueden leerse frases como:

“No olvidamos la Casa Blanca, ni cómo se manejó ese tema en su momento”.

“No aplaudimos el regreso de quienes aprovecharon su posición pública”.

“Hay que cambiar de canal, no premiar la impunidad”.

Estos llamados han sido replicados principalmente por usuarios con posturas políticas críticas hacia la gestión del sexenio pasado y afines a la actual administración federal.

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

Impacto en las plataformas y antecedentes de boicot

A pesar de la controversia, “Con Esa Misma Mirada” tuvo un desempeño exitoso durante su lanzamiento en ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.

No obstante, ya entonces se reportaron intentos de sabotaje digital y campañas negativas, especialmente en grupos identificados con simpatías hacia el partido oficialista Morena o sectores de izquierda.

La polarización se traduce en tendencias de hashtags y publicaciones que buscan influir en los niveles de audiencia y percepción pública, fenómeno que ya se había observado en lanzamientos previos de figuras vinculadas a la vida política reciente.

Respuesta de Angélica Rivera y actitud ante la prensa

Durante la promoción de la telenovela, Angélica Rivera optó por limitar sus declaraciones a aspectos estrictamente profesionales, evitando responder preguntas sobre su vida personal y los hechos ocurridos durante su tiempo como primera dama. Esta postura ha generado críticas de parte de la prensa y algunos usuarios, quienes consideran que la actriz elude el tema de la “Casa Blanca”.

Rivera, sin embargo, se ha mostrado amable en sus apariciones públicas y ha insistido en que su regreso obedece a su pasión por la actuación y el deseo de contar historias que conecten con el público femenino en distintas etapas de la vida.

Respuesta de Angélica Rivera y actitud ante la prensa (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El contexto: televisión, streaming y debate político

El caso de “Con Esa Misma Mirada” ilustra la creciente intersección entre la industria del entretenimiento y los debates políticos en México.

La presencia de Angélica Rivera, figura central en el sexenio de Enrique Peña Nieto, continúa generando división y polémica, especialmente en contextos donde la memoria colectiva y los escándalos públicos inciden en la recepción de los productos televisivos.

La serie, que busca actualizar el clásico “Mirada de Mujer” para nuevas generaciones, enfrenta hoy no solo el desafío de conquistar a la audiencia, sino también el escrutinio constante de un sector que exige rendición de cuentas y memoria sobre episodios recientes de la vida pública nacional.

Reacciones y tendencias en redes sociales

Llamados a cambiar de canal o no sintonizar la telenovela.

Comparaciones entre la carrera artística de Rivera y su paso por la vida pública.

Hashtags que recuerdan la “Casa Blanca” y piden no olvidar el pasado.

Reacciones de apoyo y expectativa por el regreso de “La Gaviota”.

El estreno de “Con Esa Misma Mirada” se convierte así en un evento mediático marcado tanto por la nostalgia televisiva como por la controversia política.