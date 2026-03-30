Detienen a dos mujeres con presunta droga durante visita al Reclusorio Oriente, en la CDMX

Custodios del reclusorio detectaron a dos mujeres que mostraban "actitud nerviosa" y procedieron a inspeccionarlas. (Crédito: redes sociales)

Esta mañana, dos mujeres fueron detenidas tras intentar ingresar dos envoltorios con aparente marihuana al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

Durante la revisión de visitantes realizada por personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en el acceso del centro penitenciario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, custodios detectaron a dos mujeres que mostraban actitud nerviosa.

Ante ello, fueron canalizadas a un área de cubículos, donde se les practicó una inspección preventiva por separado, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

De acuerdo con la dependencia, durante la inspección las autoridades localizaron dos bolsas transparentes con cinta adhesiva que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, ocultas entre la ropa interior y el vientre de las visitantes.

Las dos mujeres, de 34 y 53 años, fueron detenidas en el lugar y se les informaron sus derechos constitucionales, explicó la SSC CDMX a través de un comunicado.

Posteriormente, ambas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la probable droga asegurada, para determinar su situación jurídica.

El control de acceso a visitantes en centros penitenciarios forma parte de los filtros de seguridad destinados a prevenir el ingreso de objetos o sustancias prohibidas al interior de los reclusorios.