Se entrega conductor de taxi por aplicación presuntamente implicado en la muerte de Paola Bañuelos

Los restos de la joven fueron localizados cuatro días después de su desaparición | Foto Jovani Pérez / Infobae México

Sergio Daniel “N”, el chofer de un taxi por aplicación que fue señalado por presuntamente estar relacionado con la muerte de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores, se entregó voluntariamente a las autoridades durante el jueves 11 de julio.

Dicho hombre señala que ha sido víctima de amenazas tanto él como su familia, por lo que su presencia ante las autoridades responde a que está dispuesto a que se le realice el juicio necesario sobre el caso.

Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que dicho hombre llegó a las instalaciones y que se le ejecutó una orden de aprehensión y que será llevado a Baja California.

La Fiscalía de Sonora entregarán al hombre a las autoridades de Baja California (Foto: X/@fgjesonora)

“Para presentarme voluntariamente aquí en la Fiscalía de Ciudad Obregón, porque estaba en Mexicali. Ya que me vine por miedo, porque se han difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, fueron parte de los comentarios de Sergio Daniel.

Al ser cuestionado sobre la razón por la que es buscado, el hombre indica que es por una supuesta desaparición. En el material audiovisual que recoge sus comentarios no se presenta a sí mismo como persona culpable o inocente, únicamente que está dispuesto a colaborar en el caso.

“La gente no sabe qué pasó”: Sergio Daniel al entregarse

El hombre asegura que ha recibido amenazas Crédito: @azucenau

“La gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia. Ya han ido judiciales, ya han ido personas a la casa y por eso vengo”, declaró Sergio Daniel en una grabación que circuló en redes sociales horas después de que las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven de 23 años.

Familiares de Paola Bañuelos reportaron a las autoridades la desaparición de la joven desde el pasado domingo 7 de julio, fecha en que fue vista por última vez al salir de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Condesa, en Mexicali.

En un encuentro con medios, una mujer que se presentó como tía de Sergio Daniel detalló que fueron familiares los que incitaron a su sobrino a que se entregara. A decir de la tía del hombre ahora en manos de las autoridades, él únicamente le prestó el servicio de taxi por aplicación a la joven de 23 años.

La búsqueda inició desde que se dejó de tener rastro de ella | Foto Facebook Conexión Noticias

“Hablando entre todos como familia lo incitamos a que viniera y se presentara voluntariamente pues si no tiene nada que ver lo correcto era presentarse. Si es culpable pues tiene que hacerse responsable”, declaró la tía de Sergio Daniel.

Por su parte, Mireya Flores y Dariana Sánchez, tía y prima de Paola Andrea, fueron las que compartieron mayor información sobre la desaparición de la joven.

Dariana dijo que ella y Paola estuvieron en centro nocturno conocido como “La Consentida” y que tras salir de dicho sitio fue que la joven de 23 años contrató un taxi por aplicación en la plataforma Didi, se trató de un Nissan Versa, pero después de las 2:00 de la mañana ya no se pudo contactar con Paola.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...