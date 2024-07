Quién es Sergio, el presunto conductor de taxi por aplicación al que se subió Paola Bañuelos antes de ser asesinada

Paola Bañuelos desapareció luego de abordar un taxi por aplicación en Mexicali, Baja California. Crédito: Facebook/Mireya Flores

El pasado domingo 7 de julio Paola Andrea Bañuelos Flores, de 23 años de edad, fue reportada como desaparecida en el municipio de Mexicali, en Baja California, luego de abordar un taxi por aplicación durante la madrugada con destino a su hogar, y al que nunca llegó.

Los familiares de la joven reportaron de inmediato su desaparición y compartieron sus fotografías en redes sociales con el objetivo de saber su paradero. En uno de los videos, la madre de Paola Bañuelos, Mireya Flores, comentó tener esperanza de encontrarla con vida y de que regresara a casa.

Sin embargo, este jueves 11 de julio las autoridades informaron que un elemento K-9 fue quien encontró el cuerpo de la joven en el ejido Islas Agrarias B del Valle de Mexicali. En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California detalló que al momento de su hallazgo aún portaba la vestimenta con la que fue vista por última vez: una blusa de rayas blancas con negro y falda color azul tipo mezclilla.

Además, la FGE señaló que por las condiciones del cuerpo, se presume que Paola Bañuelos murió días anteriores a su hallazgo. Por su parte, el vehículo que la joven abordó para trasladarse a su hogar, un Versa color negro, fue encontrado en calidad de abandonado en un punto que no fue revelado con precisión.

Quién es Sergio “N”, el conductor del taxi que abordó Paola Bañuelos

El conductor de Didi, Sergio Daniel "N", es el principal sospechoso del asesinato de Paola Bañuelos en Mexicali. Crédito: X_@Azulestuvoaqui

Luego del hallazgo del cuerpo de Paola Bañuelos, el cual según la Fiscalía General del Estado de Baja California presentaba signos de violencia probablemente causados por golpes o estrangulamiento, la dependencia informó que la principal linea de investigación se centra en el conductor del taxi por aplicación.

Sergio Daniel “N”, quien habría conducido el Versa negro que Paola Bañuelos abordó la madrugada del domingo 7 de julio, es el principal sospechoso de la desaparición y asesinato de la joven de Mexicali. El sujeto ya es buscado por las autoridades del estado de Baja California.

Según reportes, Sergio “N” sería originario de Ciudad Obregón, en Sonora, y tendría 23 años de edad. Al respecto, la fiscal María Elena Andrade Ramírez señaló que tienen información sobre la inestabilidad domiciliaria del sujeto, quien solía quedarse con algunos familiares.

Esta tarde, Sergio “N” se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de Sonora al asegurar que se han realizado amenazas en su contra y de no tener la posibilidad de defenderse ante los señalamientos de su probable culpabilidad del asesinato de Paola Bañuelos.

“Ya me vine por miedo, porque se ha difundido noticias y no me han dejado defenderme ni declarar”, comentó.

Así fue la desaparición de Paola Bañuelos

La búsqueda inició desde que se dejó de tener rastro de ella | Foto Facebook Conexión Noticias

La madre de Paola Bañuelos, Mireya Flores, declaró a medios locales que su hija se encontraba en un centro nocturno en compañía de su prima llamado La Consentida, sitio en el que permaneció hasta que ambas decidieron marcharse luego de las 00:00 horas.

Según testigos consultados por la madre, Paola solicitó un taxi de aplicación para regresar a su hogar, el cual fue un Versa color negro y al que la joven abordó cerca de las 02:00 horas del domingo 7 de julio, el cual nunca llegó al destino que se le habría indicado al momento de solicitarlo.

De manera inmediata los familiares de Paola Bañuelos comenzaron con la búsqueda, esto en compañía de voluntarios que organizaron varios recorridos por la ciudad de Mexicali con la intención de hallar indicios acerca del paradero de la joven.

Sin embargo, fue hasta este jueves 11 de julio que se informó el hallazgo del cuerpo de Paola Bañuelos. Ante esto, decenas de personas comenzaron a publicar mensajes en redes sociales para externar su indignación y tristeza ante el asesinato de la estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

“Te amo hermanita bonita, te voy a extrañar con el alma hecha pedazos. Prometo cuidar de mamá, de papá y de nuestra hermana pequeña, eres el angelito más bonito que existe”, comentó su hermana.