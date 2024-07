Joven rusa asegura que México es más caro que su país

Joven rusa asegura que México es un país caro (Foto: Pixabay)

En muchos países hay diferentes productos o servicios en común que se adquieren, y dependiendo del lugar el precio puede ser más caro o más barato, ejemplo de ello lo externó una joven rusa que actualmente vive en México y asegura que comprar dentro del territorio mexicano puede ser más caro que en su país.

Lo anterior depende de muchos factores, ya que en México hay zonas en donde algunos productos pueden ser más caros, por lo que probablemente suceda lo mismo en otros países como lo es Rusia, en donde en algunas partes los costos pueden llegar a ser más elevados.

La joven asegura que ,México es un país caro Créditos: (TikTok/mariakayl)

Mujer rusa explica que México es un país caro

Fue por medio de su cuenta de TikTok que la usuaria mariyakayl compartió que México no es un país barato o al menos como extranjera es como ella lo ha percibido al comparar los precios con Rusia.

Es importante mencionar que la joven enfatizó en que la comparativa de precios la hizo en base a las ciudades “top” de México y de Rusia.

La joven comparó los lugares más "top" de ambos países (Cuartooscuro)

Algunas de las cosas que la mujer extranjera reveló que suelen tener el mismo precio o más elevado en México son en el tema de medicamentos, transporte público y sobre todo la renta de departamentos. En el tema de la salud, la joven destacó que lo que sí es muy caro en México es la atención médica que se recibe en las clínicas privadas, ya que dijo que en Rusia el costo no es tan elevado.

Aunque fueron varias las cosas en la que la joven puntualizó en que son más caros, también compartió que hay algo en particular que sí es más barato en México en comparación con Rusia y se trata de las frutas, las cuales se venden en los centros comerciales.

La mujer extranjera comparó los precios de México con los de Rusia Créditos: (TikTok/mariakayl)

“Así que digamos que sea México mucho más barato no, no se me hizo y, algunas cosas son más caras, mucho más caras”, insistió la joven extranjera.

Algunos usuarios en redes sociales reaccionaron a las declaraciones de la mujer rusa y algo de lo que externaron fue: “México es caro y más en las zonas fronterizas y turisticas”, “México es muy caro, yo vivo en California y a veces es más barato acá”, “depende del lugar, Chiapas es muy barato, pero Monterrey es muy caro”, “podría ser más barato pero tendrías que salir de la zona fresa”, “barato ya no hay nada en ningún lugar” y “lo más barato en México es el amor”.