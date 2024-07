Embajada de México en España se reúne con los bailarines mexicanos del musical ‘Malinche’

09/07/2024 El productor musical Nacho Cano dio una conferencia de prensa para hablar sobre su detención Ricardo Rubio - Europa Press

Fue el pasado 9 de junio cuando trascendió la noticia de que Nacho Cano, exintegrante de Mecano, había sido detenido junto con 17 artistas mexicanos. De acuerdo con información oficial, es acusado de contratar bailarines inmigrantes de manera irregular para su musical Malinche en Madrid.

Ante lo ocurrido días atrás, en las últimas horas la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en España ya se encuentra brindando asistencia al grupo de personas mexicanas que fueron retenidas.

De acuerdo con su comunicado oficial, “el embajador Quirino Ordaz Coppel se reunió con las 17 personas mexicanas que forman parte del elenco artístico del espectáculo musical Malinche, del productor Ignacio Cano.”

Durante la reunión, el embajador les compartió los servicios consulares que están a su disposición y les “reafirmó el acompañamiento en relación con su situación migratoria y corroboró que su condición física y de estancia en España sean las adecuadas”.

En relación sobre qué tan involucrada está la embajada, mencionó en el comunicado que, “en diciembre pasado la representación diplomática recibió al grupo en una ceremonia protocolaria, sin embargo, más allá del interés de conectar con personas mexicanas en el ámbito cultural, la embajada no estuvo involucrada en el diseño, otorgamiento, ni operación del proyecto”.

Sin embargo, finaliza el documento dejando claro que la embajada va a seguir brindando asistencia y protección consular a todos los connacionales involucrados.

Qué pasó con Nacho Cano y los bailarines mexicanos

Horas más tarde de su detención, se dio a conocer que Ignacio de la Macarena Cano Andrés había sido puesto en libertad, por lo que el propio productor musical decidió realizar una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores sobre su relación con los artistas mexicanos.

De acuerdo con el productor, nadie fue contratado de manera irregular, pues las personas que se unieron a su equipo de trabajo son becarios que aceptó con el objetivo de traer el musical a México para el siguiente año.

“En algún momento del año pasado me llama Jimena Carranza de Casa de México, y me dice que me van a poner un programa de becas y que han decidió dar tres a Malinche. Como teníamos previsto el estreno en México para el año que viene, ese programa de becas lo ampliamos a un número de 19 personas”, aseguró.

Para poder elegir adecuadamente, Nacho se trasladó a México y eligió a los becarios. “Comenzamos con este programa de becas en colaboración con la escuela, asegurando que todo se desarrolla adecuadamente”, puntualizó.

Sin embargo, también reconoció que tuvo que despedir a una de las practicantes que ocasionaba conflictos con el resto de sus compañeros. Al irse, amenazó con denunciarlos, pese a esa situación, Cano descarta la posibilidad de que sea ella quien está detrás de todo.

Según el testimonio del abogado, todos los becarios llegaron a España de manera regular, cada uno con los permisos por estancia de estudios que ellos mismos solicitaron. Actualmente, ya no participan en Malinche, pero se sabe que siguen con su programa de educación.

Por su parte, la Fundación Casa de México explicó por medio de un comunicado que, “en el marco del Programa de Becas Fundación Casa de México en España y Jana Escuela Internacional de Artes Escénicas, quien colabora con Malinche The Musical Spain, para ofrecer tres becas que, en este caso, cubren la matrícula dentro del programa de estudios seleccionados en un periodo no mayor a 12 meses.”

La versión que se presenta contrasta completamente con la del productor Nacho Cano y su abogado, quienes aseguraron que todos los becarios están en España de manera regular.