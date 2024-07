“Amor real”: japonesa y mexicano reviven su historia de amor tras acudir al lugar donde tuvieron su primera cita

La pareja reveló cómo se conocieron y cómo fue su primera cita. (TikTok / @yukita.chan)

Reviviendo los momentos que marcaron el inicio de su relación, Yuka-Chan y Giovani, una pareja japonesa-mexicana, regresaron a La Presa de Salitre, el lugar donde tuvieron su primera cita, para celebrar su compromiso y recordar cómo nació su historia de amor.

En un video emotivo compartido en YouTube, la pareja reveló que se conocieron a través de Tinder, una popular aplicación de citas. “Fuiste la primera cita que tuve en Tinder, después de pasarnos en Instagram, me invitaste aquí a la Presa de Salitre porque me gustaba la naturaleza”, confesó Yuka.

Giovani, originario de Querétaro, recordó cómo aquel día especial cambió su vida. “La cita acabó en irnos a comer tacos, y en el lugar poco a poco empezaron el coqueteo. Recuerdo que le pedí a Yuka si le podía dar un beso”, reveló. Sin embargo, Yuka interrumpió con una versión diferente: “Nos abrazamos y en vez de irte nos paramos y nos quedamos viendo fijamente y me diste un beso en la boca”.

Recordaron los bellos momentos que tuvieron en su primer cita. (TikTok / @yukita.chan)

El mexicano compartió cómo se sintió tras aquel encuentro: “Fue el día que cambió mi vida, nunca me sentí incómodo al conocer a alguien de una cultura diferente”. Yuka también recordó haber compartido sus sentimientos con su hermana en Japón después del beso: “Me sentí mal por besar a alguien que acababa de conocer, pero mi hermana me dijo que eso pasa y que no era para alarmarse”.

La pareja recién se casó en una ceremonia simple. (TikTok / @yukita.chan)

El video, lleno de momentos emotivos y anécdotas divertidas, capturó la atención de los seguidores de la pareja en redes sociales. Los comentarios en la publicación reflejaron el cariño y apoyo de los seguidores hacia Yuka y Giovani, celebrando su historia de amor que comenzó en un encuentro digital y floreció en un escenario natural y romántico como La Presa de Salitre.

En el video, se aprecia a Yukita y Giovani, una pareja japonesa-mexicana casarse en el lago donde tuvieron su primera cita en Querétaro. |Crédito: TikTok / Yukita Chan

La pareja concluyó el video expresando su emoción por volver al lugar donde comenzó todo, agradeciendo a sus seguidores por acompañarlos en esta jornada llena de recuerdos y promesas para el futuro juntos.