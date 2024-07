Este será el sueldo de Sergio Mayer como diputado de Morena

Foto: Cámara de Diputados

El actor y ex participante de La Casa de Los Famosos, Sergio Mayer Bretón, se encamina hacia su reelección como diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el próximo periodo en septiembre.

De manera reciente la diputación plurinominal de Mayer ha generado roces entre algunos personajes de la Cuarta Transformación, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña y Rafael Barajas “El Fisgón”, ya que el primero considera al actor como oportunista y el segundo lo define como pieza fundamental de Morena.

“El Fisgón”, quien funge como director del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del partido Morena, también arremetió contra los militares que criticaron la candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados de Sergio Mayer, ya que asegura se podría sentir traicionado.

“Que se callen, que maduren, que crezcan, que sean responsables (...) abres la puerta a una cacería de brujas, después de unos meses pierdes a cinco diputados y la mayoría calificada”, comentó a los militantes inconformes de Morena.

Por su parte, Fernández Noroña consideró que los señalamientos de Rafael barajas son erróneos al considerarlo una pieza fundamental para la 4T, ya que “Mayer no está haciendo una definición (...) Supuestamente estaba acá, quedó afuera de la Cámara porque perdió y se va rabioso en contra nuestra, regresó por puro oportunismo”, comentó en una transmisión en redes sociales.

Además, de manera interna en el partido de Morena se han realizado diversas solicitudes en los que los militantes piden que Sergio Mayer no sea legislador, ya que “no les gusta”.

Por otra parte, entre las molestias que Mayer ha provocado al interior de Morena se encuentra su reciente crítica a las obras del Tren Maya, la cual comentó es “una gran destrucción de la selva maya” y que no encontraba sentido a la continuación de dicho proyecto.

“Aquí está la devastación que se hizo, tremenda aquí en la selva maya, me paré a ver un poco no le encuentro pues la verdad mucho sentido, yo no sé cuándo se va a terminar esto. Se devastó y quién sabe cuánto tiempo se lleve”, comentó Mayer en un video subido a sus redes.

Este será el sueldo de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados

(Foto: Cuartoscuro)

Según el portal de Transparencia de la Cámara de Diputados, el sueldo que Sergio Mayer Bretón recibió como diputado federal en el año 2021 era de 75 mil 205 pesos mensuales, por lo que en su próximo periodo este podría ser igual o aumentar un poco más.

Es así que el sueldo anual de Sergio Mayer se elevaría a poco más de novecientos mil pesos y un aguinaldo de más de cien mil pesos.

Pese a los conflictos internos que se han sucintado en Morena y ante la denuncia de Luis Morales Flores, quien aseguró su lugar como diputado plurinominal le fue otorgado a Sergio Mayer, su próximo periodo en la Cámara de Diputados se acerca y no habrá vuelta atrás.