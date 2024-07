¿El 1 de julio se convertirá en día festivo por el triunfo de AMLO? Esta es la verdad detrás de la propuesta atribuida Claudia Sheinbaum

Sheinbaum habló sobre la relevancia del 1 de julio de 2018 para el movimiento del cual forma parte (X/@lopezobrador)

Este 1 de julio de 2024, simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conmemoraron el día en que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales en 2018 después de haber sido candidato en dos ocasiones previas. Al respecto, la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso declarar dicha fecha como conmemorativa.

Al comenzar su discurso en el marco del acto denominado “Sexto Aniversario del Triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, Claudia Sheinbaum Pardo propuso declarar el día 1 de julio como fecha conmemorativa en honor a la victoria que el actual mandatario mexicano obtuvo en las urnas. Incluso, sugirió tres propuestas de nombre para bautizar al periodo referido.

“Yo digo que este 1 de julio hay que ponerle un nombre porque es una fecha histórica ya. Yo les propongo varios nombres. Puede ser el ‘Día de la Revolución de las conciencias’, puede ser el 1 de julio el ‘Día del Triunfo del Pueblo’ o puede ser el ‘Día de la Verdadera Democracia’, como lo queramos nombrar”, pronunció ante simpatizantes presentes en el acto.

Inmediatamente después de haber mencionado su propuesta ante los micrófonos, Sheinbaum Pardo aclaró que solicitaría a los dirigentes de su partido, es decir el del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), organizar una encuesta para someter a votación el nombre que podría llevar en conmemoración el 1 de julio en el calendario.

“Ese día triunfó, no solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas (...) Fue un momento en donde el pueblo de México dijo ‘basta’ al viejo régimen neoliberal. Basta a gobiernos que se dedicaban a servir a unos cuantos. Basta de convertir los derechos en privilegios. Basta de privatizar los recursos públicos y los bienes de la nación. Dijo el pueblo de México ‘basta’ y comenzó a escribir una nueva historia”, expresó Sheinbaum Pardo.

¿El 1 de julio se convertirá en día festivo por el triunfo de AMLO?

Aunque la propuesta de Sheinbaum Pardo fue declarada ante simpatizantes y comunicada al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, así como replicada en redes sociales por personajes como Epigmenio Ibarra, la virtual candidata electa no declaró si será declarada como una fecha en el calendario oficial mexicano.

En el contexto del acto organizado ante simpatizantes de Morena, la propuesta de Sheinbaum Pardo pudo haber estado encaminada para su conmemoración al interior del partido del cual forma parte, pues no especificó si se tratará de una propuesta realizada cuando asuma el Poder Ejecutivo Federal.

De esa forma, no es posible determinar, hasta ahora, si el 1 de julio será propuesto para ser considerado como un día festivo con el motivo de recordar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 2018, pues no cuenta con el carácter oficial, toda vez que Sheinbaum Pardo no ha asumido la investidura Presidencial del país.

¿Qué paso el 1 de julio de 2018?

El 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales en México con el 53.19% de los votos, según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE). Representante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador derrotó a los candidatos Ricardo Anaya de la coalición “Por México al Frente” y José Antonio Meade de la coalición “Todos por México”.

Con su victoria, López Obrador se convirtió en el primer presidente de izquierda en décadas, prometiendo un gobierno austero, combate a la corrupción y reformas estructurales en seguridad, educación y desarrollo económico.