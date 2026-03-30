México

Dan 600 años de prisión a cinco sicarios del CJNG por triple homicidio en Metepec

El ataque ocurrió en una vivienda de San Miguel Totocuitlapilco en 2025; los sentenciados también deberán pagar más de 713 mil pesos por concepto de reparación del daño

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Los cinco sentenciados formaban parte de una célula relacionada con diversos delitos de alto impacto en el Valle de Toluca. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)
Los cinco sentenciados formaban parte de una célula relacionada con diversos delitos de alto impacto en el Valle de Toluca. (Crédito: Fiscalía del Estado de México)

Cinco personas fueron sentenciadas a un total de 600 años de prisión por su participación en el homicidio de tres hombres ocurrido en el municipio de Metepec, Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia estatal.

De acuerdo con la dependencia, cada uno de los responsables recibió una condena de 120 años de cárcel, equivalentes a 40 años por cada víctima, tras acreditarse su participación en el delito de homicidio calificado.

Los acusados responden a los nombres: César Leopoldo Avelizapa Hernández, alias “El Richard”; María Fernanda Ruiz Cervantes, alias “La Loba”; Agustín Mendoza Palacios, alias “El Chacarrón”; Cristian Saúl Morando Vázquez, alias “El Vagancia” y Diego Flores Gallegos alias “El Putla”.

Infobae pudo conocer que estas personas trabajaban para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así se desarrollo el ataque

Los hechos se registraron el 11 de enero de 2025 en una vivienda ubicada en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, donde tres hombres se encontraban al interior del inmueble cuando fueron atacados por los ahora sentenciados.

Las investigaciones establecieron que uno de los agresores inició el contacto desde el exterior del domicilio, mientras otra persona verificó la presencia de las víctimas dentro del inmueble. Posteriormente, uno de los implicados realizó disparos con arma de fuego, mientras otros dos permanecían en el exterior vigilando la zona.

“Desde el exterior de la casa, César Leopoldo, alias ‘El Richard’ comienza a agredir verbalmente a las víctimas mientras que María Fernanda, alias ‘La Loba’, observa hacia el interior del inmueble confirmando la presencia de las víctimas, por lo que Cristian Saúl “N”, alias ‘Vagancia’ dispara en contra de las víctimas, mientras que Agustín, alias ‘El Cacharrón’ y Diego “N”, alias ‘El Putla’, realizaban labores de vigilancia en la calle“, detalla la fiscalía estatal en un comunicado.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar. Sin embargo, el avance de las indagatorias permitió su identificación y la obtención de órdenes de aprehensión en su contra.

Una vez detenidos, fueron ingresados a un centro penitenciario estatal, donde enfrentaron el proceso judicial correspondiente hasta que un juez determinó su responsabilidad penal.

Además de la pena de prisión, los sentenciados deberán pagar una multa superior a los 227 mil pesos, así como más de 713 mil pesos por concepto de reparación del daño. También se les impuso la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía estatal señaló que los cinco condenados formaban parte de una célula delictiva vinculada con diversos delitos de alto impacto en el Valle de Toluca.

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con homicidios cometidos en la región, donde autoridades han identificado la operación de grupos delictivos en distintos municipios del Estado de México.

Las autoridades indicaron que la sentencia se dictó tras la presentación de pruebas durante el proceso judicial, las cuales permitieron acreditar la participación de los implicados en los hechos registrados en 2025.

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