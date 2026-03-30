Tras ataque armado que dejó cuatro muertos, arrestan a cinco integrantes de “La Empresa” en Oaxaca

La agresión armada se registró en un establecimiento de bebidas en Matías Romero. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Cinco hombres fueron detenidos por su presunta implicación en el asesinato de cuatro personas en un ataque armado registrado el pasado viernes 27 de marzo en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en menos de 48 horas de ocurrir el cuádruple homicidio en un establecimiento de bebidas, los cinco hombres fueron ubicados tras la ejecución de cuatro órdenes de cateo en domicilios ubicados en el mismo municipio.

Detenidos son miembros de “La Empresa”

Las investigaciones permitieron identificar a las autoridades que los sujetos forman parte del grupo criminal denominado “La Empresa”, la cual está presuntamente liderado por un hombre conocido como “El Velir”, cuyas investigaciones se encuentran activas.

Los sujetos fueron identificados con las iniciales de: J.F.T.V., alias “El Perro” o “El Razita”, originario de Hidalgo, quien es señalado como líder de la célula criminal; M.D.G.M., alias “Dany”; D.D.A.R., alias “Máster” o “Lexus”; J.M.G., alias “Chino”, y J.L.L.M., originario de Veracruz.

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Su detención se ejecutó tras la identificación de personas vinculadas a la agresión armada, quienes proporcionaron información clave a las autoridades para ubicar los domicilios.

Los peritajes se ejecutaron por la Comandancia de Alto Impacto AEI de la Vicefiscalía Regional de Istmo, la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército Mexicano, lo que permitió la intervención simultánea en los inmuebles y la detención de los cinco hombres.

Así fue el ataque armado donde estarían implicados

De acuerdo con las autoridades, el pasado viernes 28 de marzo un grupo de sujetos armados se movilizaron a bordo de dos vehículos al restaurante de bebidas localizado en el municipio.

Al arribar, los sujetos comenzaron a disparar contra un grupo de personas que se encontraba al interior del lugar, lo que dejó como saldo cuatro personas muertas.

De acuerdo con reportes, las víctimas fueron identificadas por sus apodos como: “Soto”, “Tamalito”, “Pelón” y “El Garnachitas”.

Ese día se registró un segundo ataque armado en la agencia municipal de La Venta, en Juchitán de Zaragoza, donde un grupo de sujetos armados dispararon contra varias personas, dejando un saldo de tres víctimas, entre ellas una niña de 6 años de edad.

Aunque el segundo hecho violento no estaría relacionado con los cinco detenidos de “La Empresa”, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad tanto en Matías Romero como en Juchitán de Zaragoza para mantener la seguridad de los habitantes.

Imagen ilustrativa / Despliegue de los agentes tras muerte de "El Mencho" en Oaxaca. (FGEO)

Cabe señalar que un día antes de la agresión armada, fue asesinado a balazos Alfredo Ramírez Díaz, agente municipal de Tierra Blanca. El hecho también dejó lesionadas a dos personas.

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) informó en un comunicado que el ataque se llevó a cabo contra integrantes de su organización y condenó los hechos como un atentado contra la paz y la dignidad de la región Triqui.

Además, acusaron al Estado de inacción y omisión debido a que no han atendido sus llamados de seguridad, por lo que exigieron la detención de los autores materiales del asesinato y agresión, así como implementación de un plan de justicia.