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Jóvenes Escribiendo el Futuro: confirman fecha y monto del pago doble de abril 2026, ¡podrías cobrar más de 10 mil pesos!

Los beneficiarios recibirán un pago doble debido a que no pudieron cobrar el depósito anterior

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)
El siguiente pago de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará durante el mes de abril a todos los beneficiarios. (X@apoyosbienestar)

El siguiente pago de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará durante el mes de abril a todos los beneficiarios.

La iniciativa social impulsada por el gobierno de México va dirigida a estudiantes de nivel licenciatura que cursen en alguna escuela pública del país catalogada como “prioritaria”.

Cada participante recibe un apoyo monetario bimestral de 5 mil 800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llevará a cabo un nuevo periodo de registros del 1 al 15 de octubre (Gobierno de México)
El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llevará a cabo un nuevo periodo de registros del 1 al 15 de octubre (Gobierno de México)

Fecha y monto del pago de abril de Jóvenes Escribiendo el Futuro

Las autoridades del programa no han dado a conocer el calendario oficial de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Sin embargo, tomando en cuenta distribuciones anteriores, se espera que el periodo de pagos comience durante la segunda semana de abril.

A continuación, se revela una agenda tentativa de los depósitos. Mineteras tanto, si existe alguna inquietud o se requiere realizar una aclaración acerca del pago, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ofrece atención a través del número 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00, horario del centro de México, así como en sus canales oficiales de redes sociales.

Calendario tentativo de pagos

  • Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.
  • Letra C: martes 14 de abril de 2026.
  • Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.
  • Letra G: jueves 16 de abril de 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.
  • Letra M: lunes 20 de abril de 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.
  • Letras R: miércoles 22 de abril de 2026.
  • Letra S: jueves 23 de abril de 2026.
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Existen diferentes maneras de verificar si ya recibiste el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro: puedes consultar el Buscador de Estatus, revisar la aplicación del Banco Bienestar o acudir a los cajeros automáticos de la institución bancaria.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.
Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)
Lanzan aviso para beneficiarios de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro (Foto: Cuartoscuro)

Impacto del programa

La inversión destinada a las Becas para el Bienestar superó los 128,000 millones de pesos, cifra que permitió alcanzar un universo de 13 millones de beneficiarios de las tres principales becas educativas al cierre de 2025.

Más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Por su parte, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro incluyó a más de 40,000 alumnos. El impacto de las Becas para el Bienestar se proyecta como fundamental para garantizar el acceso a la educación en México durante los próximos años.

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