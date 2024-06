Qué significa que me vista de verde y cuál es la relación del color con los sentimientos

La elcción de colores puede decir mucho de la personalidad de una persona (Pexels)

El significado del color se basa en la conexión entre nuestras experiencias, cultura, gustos y religión con lo que el ojo identifica, dotando de sentido a lo que percibimos únicamente de manera visual, según el artículo Amor y dolor son del mismo color: La psicología de los colores, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El color verde se asocia con sentimientos de tranquilidad y sociabilidad. Como color primario del elemento agua, está vinculado con la frescura. Psicológicamente, evoca experiencias protectoras, tonificantes, abiertas al futuro y llenas de promesas.

Sin embargo, también ha sido relacionado con el mal y conceptos como el veneno, lo demoníaco y los reptiles, según Historiografía de los colores, artículo de la revista Litoral, publicación con amplio reconocimiento en España.

Cuáles son los significados del verde

El verde se asocia a personalidades equilibradas, que buscan el balance y evitan los extremos (Pexels)

El libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun, expertos en terapia de color, sugiere un ejercicio para identificar los colores predominantes en cada persona.

El ejercicio consiste en dividir una rueda en ocho partes. En la mitad superior se colocan los colores violeta, magenta, rojo y naranja, mientras que en la mitad inferior se ponen azul, turquesa, verde y amarillo. El violeta está junto al azul, y el naranja al amarillo.

Luego, la persona debe elegir tres colores, en el orden que prefiera, de manera intuitiva y sin dejarse influenciar por juicios de valor o evaluaciones mentales. Es importante tomarse unos 30 segundos para olvidarse de colores favoritos o referencias preconcebidas y evitar buscar armonía en las elecciones.

El primer color seleccionado representa la esencia de la persona, su personalidad básica y su reacción ante situaciones cotidianas. El segundo color se refiere al estado físico, emocional, mental y espiritual, además de su mayor desafío. El tercer color refleja los objetivos de la persona y cómo puede lograrlos, así como sus sueños, visiones y esperanzas.

Si una persona elige el verde como su primer color, esto indica una personalidad equilibrada, sin ser ni dominante ni sumisa, ni extrovertida ni introvertida. Tiende a buscar el balance y evita los extremos.

“Esta persona suele carecer de espontaneidad y tiende a deliberar y reflexionar mucho antes de tomar decisiones. Aprecia la belleza de la naturaleza y disfruta rodearse de plantas y flores. Aunque es gentil y armónica, tiende a preocuparse excesivamente por las situaciones y por las personas, y le resulta difícil romper con los patrones que ella misma se impone”, mencionan los autores.

Si el color se elige en segunda posición está relacionado con el desafío de aceptar las heridas emocionales, esto podría despertar inseguridad, desilusión y envidia de otras personas. El desafío más importante se centra en alentar la expresión de sus emociones cuando se sienta más tentado a no manifestarlas.

La aparición del verde en la tercera posición manifiesta los objetivos de la persona, que se centran en la necesidad de conectar con personas con las que se sienta cómoda, desarrollando nuevas amistades y relaciones significativas.

Si se expresa el verdadero ser, podrá observar el valor y beneficios que pueda traer a los demás. Este color es una advertencia de no dejar que las situaciones pasen sin tomar una decisión.

En la vestimenta este color puede ayudar a que la persona se sienta calmada y balancee las atmósferas a su alrededor. El verde es utilizado por personas que les gusta seguir un camino recto sin llamar la atención. “A las personas que les gusta este color usualmente apreciándose la naturaleza y la seguridad que les brinda” se menciona en el libro.

Al pintar una casa no se recomienda el uso de este color para espacios como comedores, pues se le puede relacionar con la enfermedad. Los tonos medios pueden usarse en lugares luminosos como la cocina.

Historia del verde

El color verde está fuertemente asociado con la naturaleza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lingüísticamente el color verde está relacionado con el crecimiento de las plantas en muchos idiomas, según El color verde como factor de creación semántica en español diacrónico de la Universidad James Madison, universidad pública ubicada en Harrisonburg, Virginia.

En griego, la palabra “CLOH” quiere decir “hierba” o “verdor” y se usa en adjetivos que describen un verde pálido. En latín, la palabra “VIRIDIS” y sus derivados también significan tanto el color verde como el follaje. En náhuatl, “QUILITL” significa “hierba” y usando el sufijo “-tic”, se forma el adjetivo “quiltic”, que significa “verde”.

Gracias a esta asociación con la naturaleza existen muchos tonos de verde que reciben nombres de plantas: verde Nilo, oliva, menta, jade, musgo, bosque, hierba, botella, guisante, aguamarina, esmeralda, jade, pino, pistacho.

Un artículo de National Geographic menciona el tono verde esmeralda, también conocido como verde de París, verde de Viena y verde de Schweinfurt, un pigmento tóxico que fue desarrollado comercialmente en 1814 por la Wilhelm Dye and White Lead Company en Schweinfurt, Alemania.

Se obtenía al combinar acetato de cobre con trióxido de arsénico, produciendo acetoarsenito de cobre. Este pigmento tóxico fue desarrollado comercialmente en 1814 por la Wilhelm Dye and White Lead Company en Schweinfurt, Alemania y se utilizaba en ropa, papel tapiz, flores artificiales y pinturas.

Según el artículo, en la Inglaterra victoriana, el uso del verde esmeralda era tan extenso que, para 1860, se habían producido más de 700 toneladas de este pigmento en el país.

“Pese a que la toxicidad del arsénico era conocida en ese momento, el color vibrante era muy popular y barato de producir. El papel tapiz arrojaba polvo verde tóxico que cubría los alimentos y revestía los pisos y la ropa coloreada con el pigmento irritaba la piel y envenenaba al portador. A pesar de los riesgos, el verde esmeralda estaba arraigado en la vida victoriana: un color para morirse, literalmente” menciona la publicación.