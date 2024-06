Qué significa el color amarillo en mi vestimenta según la psicología

vestirse de amarillo está relacionada con la energía y el optimismo. (Pexels)

El amarillo, considerado un color solar, se asocia con el oro y la fortuna material, y es un color primario del elemento tierra. También está relacionado con la eternidad, la metafísica y el “más allá”. El amarillo simboliza el verano, la libertad, el individualismo y la madurez, según el artículo Historiografía de los Colores de Miguel Gómez en la Revista Litoral, en la que escribieron autores como Federico García Lorca.

Este color transmite alegría y buen humor, pero también se percibe como estridente, irritable, ansioso y violento.

La psicología del color, estudiada por Goethe, destaca su impacto en las personas. Eva Heller, socióloga y escritora alemana, sostiene que la relación entre colores y sentimientos no es accidental, sino que refleja experiencias universales, según el artículo La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela.

Cuáles son los significados del amarillo

El uso del amarillo en la ropa está asociada con personas intelectuales además de generar positividad y optimismo (Pexels)

El libro Color your life. How to use the right colours to achieve balance, health and happiness (Colorea tu vida. Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun, especialistas en el tipo de medicina alternativa denominado terapia de color, propone un ejercicio para descubrir los colores principales en cada persona.

Para este se tiene que dividir una rueda en ocho partes, la primera mitad de izquierda a derecha están los colores violeta, magenta, rojo y naranja. En la mitad inferior se pondrán los colores azul, turquesa, verde y amarillo. El violeta y el azul estarán juntos y el naranja y el amarillo también.

Posteriormente, la persona tendrá que escoger tres colores que le gusten en el orden que prefiera.

“Es importante que escojas tus colores intuitivamente, sin permitir que evaluaciones mentales y juicios de valor interfieran. Tómate aproximadamente 30 segundos, olvídate de tus colores favoritos o cualquier referencia que te recuerde a algún color. Tampoco trates de hacer que tus elecciones sean armónicas”, mencionan los autores.

El primer color que se escoja representará la esencia de la persona, su personalidad básica y la forma en que reacciona a situaciones cotidianas. El segundo hará referencia al estado físico, emocional, mental y espiritual, además de su reto más grande. El tercero refleja los objetivos de la persona y cómo puede lograrlos, también representa los sueños, visiones y esperanzas.

Si el primer color que elegiste fue el amarillo esto significa el despertar de muchas facultades. La persona puede ver la vida a través de la razón y la lógica, además de ser controladora y dominante. También son personas buenas con las palabras.

Este color como segunda elección hace referencia al reto de considerar también como fortaleza tu fuerza física. Es importante que la persona exprese su energía de una forma funcional pero a la vez creativa.

Si el color aparece como tercera elección surge como una sugerencia para utilizar la educación como una forma para expandir la mente, es preferible que el área de estudio haga sentir bien a la persona. El color también indica que es necesario utilizar el conocimiento para ayudar a las demás personas a través de la enseñanza.

En la vestimenta, el amarillo es utilizado por intelectuales, personas en posiciones de autoridad. Este color ayuda a abrir la mente y poner atención al detalle. Al estar asociado con el sol, genera positividad y optimismo a quien lo usa.

Se recomienda el uso de este color para cocinas o para lugares donde no haya mucha luz disponible. Un color amarillo vibrante no es recomendable para áreas de estudio, pues estar expuesto a él por largos periodos puede causar confusión, según los autores.

Historia del amarillo

Este color estaba asociado con el oro (Pexels)

En la Edad Media este color se utilizaba para diferenciar a personajes marginados, culpables o indignos en la imaginería medieval, según el artículo El amarillo en la Baja Edad Media. Color de Tridores, herejes y repudiados, de Astrid de Sas van Damme, publicado en la revista Estudios Medievales Hispánicos de la Universidad Autónoma de Madrid, España.

“La asociación negativa más fuerte la encontraremos en la relación entre el amarillo y el judaísmo, representándose en la tabla o la vidriera a través de las figuras de Judas y la Sinagoga, que personifican el engaño y la traición, y por analogía, la decadencia, la enfermedad, la decrepitud, la locura y la herejía” menciona el autor.

Aunque este color tenía un valor positivo, pues estaba relacionado con el dorado, adquirió un significado negativo que lo convirtió en “el personaje oscuro en la historia de los colores”. Desde temprano se relacionaba el amarillo con el caballo del cuarto jinete del Apocalipsis, la Muerte.

Los recetarios de la época muestran que la mayoría de las recetas se destinaban a obtener rojos, morados y negros, mientras que el amarillo era uno de los colores menos usuales. El pigmento no era parte de la vestimenta de reyes, santos o caballeros, pues no era considerado un color noble.