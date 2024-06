AMLO explota contra Jorge Ramos tras opinar sobre Sheinbaum; asegura que gana mucho dinero: “Es un fenómeno”

Fotos: CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente al periodista Jorge Ramos, quien en repetidas ocasiones lo ha cuestionado sobre las cifras de delitos como homicidios a lo largo de su sexenio, a un día de que en entrevista con Infobae México, el comunicador descartó que se haya presentado un fraude electoral durante los comicios del 2 de junio pasado, pero hizo un llamado a ser críticos con Claudia Sheinbaum, próxima titular del Ejecutivo.

En La Mañanera de hoy, el mandatario acusó que algunos periodistas en México, entre ellos Jorge Ramos, a quien se refirió como un periodista mexicano que trabaja en Estados Unidos, de recibir salarios de hasta 17 millones de pesos mensuales.

“Es lo mismo que sucede en los medios, no solo el gobierno, antes no se hablaba del tema, pero sí, como hay periodistas de 4, 5, 7 millones de pesos mensuales, de los mejores pagados del mundo.

“Hay un periodista que no trabaja en un medio nacional sino en Estados Unidos, pero es mexicano y opina aquí, que gana 17 millones de pesos mensuales, es un fenómeno, y los más famosos, 3, 4, 5 millones mensuales y no es que sean eminencias del periodismo, por que muchos de ellos lo que hacen es estar leyendo en el telepronter, la gente debe saber que muchos de los que hablan en la televisión, lo que hacen es leer, porque así está la cámara, pero a un lado hay una pantalla, entonces están viendo la cámara y están viendo la pantalla, están leyendo, a veces pasa de que se les apaga la pantalla y ya no saben que decir, les cuesta mucho trabajo retomar la conversación, son lectores de noticias, entonces todo eso hay que revisarlo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...