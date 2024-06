Mexicana se viraliza por su gran parecido a ‘Riley’, personaje de la película ‘Intensamente 2′

Sus fans le comenzaron hacer burla por el gran parecido con la protagonista de la película animada. (TikTok @carolinyaaa)

En una transmisión en vivo a través de Twitch, la popular streamer mexicana Carolyaaa generó controversia al comentar sobre su supuesto parecido con Riley, la protagonista de la película animada de Disney-Pixar, *Intensamente*.

Durante un live, la streamer Carolyaaa expresó con humor con sus seguidores al asegurar que no tenía parecido con la niña de las famosas emociones: “No me parezco a Riley, no inventen banda. Jajaja no me parezco ni al sonreír jeje” y “A lo mejor y con el pelo suelto sí jajaja”.

A pesar de la negativa de la streamer, sus seguidores no tardaron en destacar las similitudes percibidas entre Carolyaaa y el personaje animado. Riley, conocida por su rol en la película que explora las emociones humanas desde una perspectiva divertida y emotiva, ha sido un ícono reconocido desde su debut en la pantalla grande.

La aparición de Riley en la primera entrega de *Intensamente* dejó una impresión duradera en los espectadores y, aparentemente, en algunos seguidores de Carolyaaa.

La streamer mexicana juraba y perjuraba que no se parecía a Riley. (TikTok @carolinyaaa)

La discusión sobre el parecido entre Carolyaaa y Riley se extendió por las redes sociales, donde los fans debatieron con entusiasmo la comparación. Mientras algunos afirmaban ver una semejanza física, otros destacaron similitudes en la expresión facial y estilo de Carolyaaa que recordaban al personaje animado.

Riley, personaje de Intensamente

Carolyaaa, conocida por su carisma y estilo único de transmitir en Twitch, ha cultivado una comunidad activa que la sigue con atención en sus diversas actividades en línea. Su comentario sobre el parecido con Riley generó una oleada de respuestas y comentarios en sus redes sociales, donde los seguidores continuaron discutiendo la cuestión con entusiasmo y buen humor.

En un live, la streamer fue objeto de burla debido a su gran parecido con la protagonista de la película Intensamente 2 Crédito: TiKToK Carolyaaa

La polémica sobre el parecido entre celebridades y personajes animados no es nueva en el mundo del entretenimiento digital, y la afirmación de Carolyaaa solo sirvió para avivar aún más el debate entre sus seguidores. Con su característico sentido del humor, la streamer mexicana continuó interactuando con su audiencia, destacando la importancia del juego y la diversión en sus transmisiones en vivo.