Así es como La Nueva Familia Michoacana se hace publicidad en los estados donde no tiene presencia

José Alfredo Hurtado Olascoaga, líder de la Familia Michoacana. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

“Don Pez y don Fresa le dan la bienvenida”. Ese fue el mensaje que cientos de automovilistas descubrieron a la entrada de Cuernavaca, Morelos, ‘la ciudad de la eterna primavera’ que vive una ola de violencia ante la presunta llegada de La Nueva Familia Michoacana.

Al igual que los corridos tumbados, las narcomantas han sido utilizadas por el crimen organizado a manera de ‘publicidad’, ya sea para generar terror o incertidumbre entre la población; también para enviar un mensaje a las autoridades y grupos rivales. “Ya llegamos y no nos vamos”.

Para Édgar Guerra Blanco, doctor en sociología y especialista en crimen organizado y seguridad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), las narcomantas son parte de la ‘estrategia de comunicación del narco’: lo hacen con corridos, con videos en redes sociales y con asesinatos.

Este 20 de junio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra ocho integrantes de La Nueva Familia Michoacana y señaló que el grupo criminal opera y fabrica fentanilo en regiones de Culiacán, Cuernavaca y Ciudad de México, entre otras, sitios alejados de su principal centro de operaciones: Estado de México, Michoacán y Guerrero.

(Foto: Departamento del Tesoro)

Narcopublicidad

Infobae México platicó con el periodista Jesús Lemus, experto en temas de narcotráfico, quien se manifestó escéptico ante los señalamientos del Departamento del Tesoro y agregó que La Nueva Familia Michoacana podría sólo estar haciéndose ‘publicidad’ para que su nombre aparezca en regiones de su interés comercial, sin que ello signifique que tienen operaciones en la zona.

“No es una expansión territorial, lo que vemos es una expansión comercial, es decir, cárteles le están comprando drogas a La Nueva Familia Michoacana (...) Lo que vemos es una especie de mercadotecnia para verse presentes donde quiera que estén sus socios comerciales que son sus embajadores”: Jesús Lemus.

El periodista refiere que cuando las autoridades de Estados Unidos detectan producto (drogas) de La Nueva Familia Michoacana en estados donde antes “no tenían presencia”, lo que inmediatamente piensan es que extendieron sus brazos criminales, pero lo único que envían es droga -principalmente fentanilo, metanfetaminas y heroína-, no gente armada, mucho menos parte de su infraestructura.

“Las narcomantas también son parte de esa mercadotecnia. A veces les dicen ‘te vendo tantos kilos de fentanilo, pero me vas a pagar con tantos dólares, armas y dos narcomantas puestas en tal puente”.

El grupo criminal presumió su establecimiento en la capital de Morelos con este mensaje. (Redes sociales)

¿La Nueva Familia Michoacana llegó a Morelos?

Otros dos hechos registrados este año refieren la presunta llegada de La Nueva Familia Michoacana a Morelos. El primero de ellos una cartulina encontrada en abril junto a restos humanos y en la que se afirma que ‘la plaza tiene dueño (...) ni El Barbas, ni Los de siempre, ni los de la Unión Guerrerense y Morelense: Puro Familia Michoacana”.

El segundo hecho tiene que ver con la localización de un narcotúnel (con restos humanos dentro) encontrado el pasado 13 de junio en el municipio de Miacatlán y que según el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, podría “muy probablemente tratarse de integrantes de La Nueva Familia Michoacana”.

Miacatlán se encuentra ubicado entre Taxco de Alarcón y Cuernavaca, dos de las zonas a donde se presume que La Nueva Familia Michoacana “ya llegó” y es responsable del incremento de la violencia por las disputas territoriales con los grupos locales.

Sin embargo, para el periodista Jesús Lemus está información podría no ser correcta, pues parte del éxito de La Nueva Familia Michoacana -la aparición de su droga en lugares donde no opera, incluido Estados Unidos- se debe a que no tiene enfrentamientos con otros cárteles: “tiene alianzas comerciales”.

“Su producto ya lo encontraron allá en Estados Unidos y por eso ya pusieron las alertas los propios agentes antidrogas, porque está entrando el fentanilo de los michoacanos hacia allá y piensan que son estos quienes lo están trasladando allá. No, no, no, el producto de los michoacanos lo están trasladando otros cárteles”.