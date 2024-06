Sheinbaum recomienda a Ebrard, Monreal, y Adán Augusto para coordinar bancadas de Morena

Sheinbaum encabezó el encuentro con los legisladores electos para trazar la ruta de las reformas constitucionales. FOTO: Morena

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, se reunió este martes con los legisladores electos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde para analizar la agenda de reformas de la 4T a partir del 1 de septiembre, fecha en que se instalará el nuevo Congreso.

“Tenemos un mandato popular, avanzar con la Cuarta Transformación por el bien de nuestro pueblo y nuestra nación”, señaló la próxima presidenta con relación a las reformas al Poder Judicial y la ampliación de programas sociales.

Durante el encuentro, Sheinbaum Pardo recordó a los integrantes de las bancadas de la 4T que existe un acuerdo desde el año pasado con los ex precandidatos presidenciales, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco, por lo que pidió a los futuros diputados y senadores acordarse de ellos a la hora de elegir a los coordinadores parlamentarios.

“Firmamos un acuerdo en el que dijimos que quien no ganara la encuesta podía o participar en el gobierno o ser coordinador parlamentario de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, y quiero recordarles que en Morena los compromisos se cumplen”, apuntó la presidenta electa.

Nos reunimos con las y los legisladores electos de nuestro movimiento. Tenemos un mandato popular, avanzar con la Cuarta Transformación por el bien de nuestro pueblo y nuestra nación. pic.twitter.com/ES4ALnaflt — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2024

En la reunión que sostuvieron en el World Trade Center de la Ciudad de México, Sheinbaum destacó el comportamiento de sus ex contrincantes y aseguró que estos mantuvieron la unidad de su movimiento, por lo que recomendó tomarlos en cuenta al momento de votar por los coordinadores en las dos dos Cámaras.

“Estoy muy agradecida con mis compañeros porque su generosidad es mucha y además nos van a ayudar en todo este proceso, entonces tómenlo en cuenta a la hora de elegir a los coordinadores”, recomendó la ganadora de la elección del 2 de junio.

A la llegada al evento, Marcelo Ebrard fue cuestionado si ya había recibido la invitación para sumarse al gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, a lo que el ex canciller lo negó: “No, a mí no me han invitado, ya les diré, a ver de qué es lo que nos enteramos”.

Reunión con legisladoras y legisladores federales electos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. https://t.co/IiW5jWbLlc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 18, 2024

En la reunión a puerta cerrada, quien se ocnvertirá en la primera presidenta de México hizo un nuevo llamado a los legisladores de su movimiento para mantener la unidad durante los próximos seis años.

“Somos un movimiento único en el mundo y debemos asumir esa responsabilidad, no solo la unidad de nuestros partidos, sino la unidad que representa nuestro movimiento con el pueblo de México es fundamental”, destacó Sheinbaum.

Antes del inicio a puerta cerrada de la primera reunión con los diputados y senadores electos sobre las reformas constitucionales propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la ganadora del 2 de junio pidió no olvidar que su “mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México”.

El encuentro se llevó a cabo en el World Trade Center de la CDMX. FOTO: Morena

Sheinbaum da prioridad a las reformas constitucionales

Sheinbaum recordó las cinco reformas que componen el primer paquete a aprobarse al inicio del nuevo congreso el próximo 1 de septiembre, un mes antes de que ella asuma la presidencia, que incluyen, además de la reforma al Poder Judicial, la de no reelección, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y dos nuevos programas sociales que prometió durante su campaña.

“Ya estaremos platicando para definir las prioridades para septiembre”, declaró ante los legisladores la presidenta electa, quien asumirá el mando del país a partir del próximo martes 1 de octubre.

Además, pidió seguir siendo “un ejemplo en todo el mundo de lo que representa la cuarta transformación”, y darle así continuidad al proyecto iniciado por López Obrador.

“En estos seis años que vienen, nos vamos a sentir más orgullosos de ser mexicanos”, afirmó la futura presidenta.