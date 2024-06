Hijo de Érika Buenfil quiere conocer a su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo: “Aunque sea un ratito”

Ernesto Zedillo fue presidente de México de 1994 al 2000. (IG: erikabuenfil50 // Archivo)

Nicolás Buenfil se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales a mediados de mayo tras compartir, por primera vez, fotografías con su padre, Ernesto Zedillo Jr, y su media hermana, Isabella. Esto sorprendió hasta a su propia madre, la actriz Erika Buenfil, pues aunque sabía que su hijo estaba intentando construir una relación con el empresario, no creyó que lo hicieran público.

Semanas después de la polémica publicación de Instagram, Nicolás Buenfil tuvo un encuentro con medios de comunicación en un evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Ahí, reconoció que está muy contento por poder convivir con su padre desde hace aproximadamente dos años y explicó que sus encuentros son esporádicos.

Asimismo, confesó que no piensa cambiarse el apellido: “Yo soy perfecto siendo Buenfil, no es que no me interese, pero no”.

Tras estar ausente en la vida de Nicolás Buenfil, Ernesto Zedillo Jr tuvo un primer acercamiento con su hijo a finales de 2021. Foto: @nico.buenfil

Fue en esa entrevista donde el influencer externó su deseo por conocer a su abuelo paterno, el expresidente de México, Ernesto Zedillo. Y es que aparentemente no se ha dado un acercamiento desde que comenzó a conocer a su padre. Cabe recordar que Ernesto Zedillo Jr. fue un padre ‘ausente’ hasta hace unos años, cuando buscó a la protagonista de telenovelas para pedirle permiso de acercarse a su hijo en común.

“Este, no. Sí me gustaría conocerlo, si lo ven... Si me interesaría conocerlo solo para verlo, para tratarlo aunque sea un ratito y estaría padre”.

Nicolás confesó que todavía no le externa este deseo a su papá, sin embargo, aprovechó las cámaras para pedírselo: “Seguramente va a ver esto, entonces ahí, paso a paso, con el tiempo”.

Actualmente, Ernesto Zedillo tiene 72 años de edad. (Memoria política)

Respecto a su abuela paterna, Nilda Patricia Velasco, el influencer prefirió guardar silencio, pues por alguna razón considera que “Es un tema privado”.

¿Nicolás Buenfil quiere incursionar en la política?

En esa misma charla, el influencer fue cuestionado sobre si en algún momento ha pensado en incursionar en la política como su abuelo y la respuesta fue contundente:

“No, la verdad no. No me gusta mucho, soy malísimo en derecho. Tengo un examen de derecho y no sé nada. No me interesa la política”, dijo.

Cabe recordar que Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México de diciembre de 1994 a noviembre del año 2000. Era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y estudió Economía. Se casó con Nilda Patricia Velasco en 1974 y tuvo cinco hijos: Patricia, Emiliano, Carlos, Rodrigo y Ernesto.